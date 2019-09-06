Вред или польза от ГМО? Диетолог дала ответ

Диетолог Елена Кален предложила разобраться, что такое генно-модифицированный организм (ГМО) и для чего его используют в современном мире.

"ГМО — это организмы, в генотип которых введены гены другого живого организма. Эти открытия позволяют человечеству лечить заболевания, создавать лекарства, новые виды растений и даже животных. Например, розы и пионы ярких расцветок, светящиеся аквариумные рыбки, кошки, не вызывающие аллергии", - написала она в Instagram.

Кален отметила, что в пищевой промышленности ГМО — это продукты, с новыми свойствами: длительный срок хранения, устойчивость к воздействию вредителей, повышенное содержание витаминов, удобство транспортировки и самый важный фактор — удешевление и ускорение производства и выращивания.

ГМО 24 канал

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"Все это привело к тому, что на прилавках подобные продукты теперь присутствуют постоянно. Можно купить овощ или фрукт, и он неделями будет сохранять свою свежесть и привлекательность. Для производителей это прекрасно, ведь они не терпят убытков в виде испортившихся продуктов", - объяснила диетолог.

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При этом , по ее словам, до сих пор неизвестно как эти продукты влияют на организм человека, нет ни краткосрочных результатов, ни отдаленных, хотя и проводилось множество экспериментов на крысах.

"Некоторые из исследований показали появление раковых клеток в их организме и увеличение уровня бесплодия. Но считается, что в эксперименте не было чистоты условий проведения. При этом есть и достоверные данные о токсичности отдельных видов, например генно-модифицированной кукурузы", - подытожила Кален.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог дала дельные советы, как мотивировать себя для похудения.

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