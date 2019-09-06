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/ Здоровое питание

Вред или польза от ГМО? Диетолог дала ответ

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Диетолог Елена Кален предложила разобраться, что такое генно-модифицированный организм (ГМО) и для чего его используют в современном мире.

"ГМО — это организмы, в генотип которых введены гены другого живого организма. Эти открытия позволяют человечеству лечить заболевания, создавать лекарства, новые виды растений и даже животных. Например, розы и пионы ярких расцветок, светящиеся аквариумные рыбки, кошки, не вызывающие аллергии", - написала она в Instagram.

Кален отметила, что в пищевой промышленности ГМО — это продукты, с новыми свойствами: длительный срок хранения, устойчивость к воздействию вредителей, повышенное содержание витаминов, удобство транспортировки и самый важный фактор — удешевление и ускорение производства и выращивания.

ГМО

ГМО

24 канал

"Все это привело к тому, что на прилавках подобные продукты теперь присутствуют постоянно. Можно купить овощ или фрукт, и он неделями будет сохранять свою свежесть и привлекательность. Для производителей это прекрасно, ведь они не терпят убытков в виде испортившихся продуктов", - объяснила диетолог.

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При этом , по ее словам, до сих пор неизвестно как эти продукты влияют на организм человека, нет ни краткосрочных результатов, ни отдаленных, хотя и проводилось множество экспериментов на крысах.

"Некоторые из исследований показали появление раковых клеток в их организме и увеличение уровня бесплодия. Но считается, что в эксперименте не было чистоты условий проведения. При этом есть и достоверные данные о токсичности отдельных видов, например генно-модифицированной кукурузы", - подытожила Кален.

Сегодня вокруг создания генно-модифицированных организмов бушует немало споров. ⠀ Для начала предлагаю разобраться, что такое ГМО и для чего это используется в современном мире?☝🏻 ⠀ ГМО — это организмы, в генотип которых введены гены другого живого организма. Эти открытия позволяют человечеству лечить заболевания, создавать лекарства, новые виды растений и даже животных. Например, розы и пионы ярких расцветок, светящиеся аквариумные рыбки, кошки, не вызывающие аллергии. ⠀ 👉🏻 В пищевой промышленности ГМО — это продукты, с новыми свойствами: длительный срок хранения, устойчивость к воздействию вредителей, повышенное содержание витаминов, удобство транспортировки и самый важный фактор — удешевление и ускорение производства и выращивания. ⠀ Всё это привело к тому, что на прилавках подобные продукты теперь присутствуют постоянно. Можно купить овощ или фрукт, и он неделями будет сохранять свою свежесть и привлекательность🧐 Для производителей это прекрасно, ведь они не терпят убытков в виде испортившихся продуктов. ⠀ При этом до сих пор неизвестно как эти продукты влияют на организм человека. Нет ни краткосрочных результатов, ни отдалённых, хотя и проводилось множество экспериментов на крысах🐁 Некоторые из исследований показали появление раковых клеток в их организме и увеличение уровня бесплодия. Но считается, что в эксперименте не было чистоты условий проведения🙌🏻 При этом есть и достоверные данные о токсичности отдельных видов, например генно-модифицированной кукурузы🌽 ⠀ Ставьте в комментариях ➕, если вам интересна и волнует эта тема🤔 ⠀ ПРОДОЛЖЕНИЕ в следующем посте... ⠀ 🙌Напоминаю, что на вопросы о марафоне я отвечаю в личных сообщениях. Напишите мне “ДА” в Директ, и я расскажу подробнее о марафоне и помогу вам снизить вес легко и с удовольствием😌 ⠀ #еленакален_советы #похудетьбыстро #бездиет #гмо

Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ДИЕТ (@elenakalen)

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог дала дельные советы, как мотивировать себя для похудения.

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