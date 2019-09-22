"Небезопасно!" Названа предельная "доза" энергетических напитков

Энергетические напитки, т.н. "энергетики", без существенного вреда для здоровья можно употреблять не чаще одного раза в год, в исключительных случаях.

О том, что входит в состав энергетиков, и как они действуют на организм, в эфире ObozTV рассказала эксперт по качеству и безопасности продуктов питания, доктор технических наук и профессор кафедры товароведения Елена Сидоренко.

По словам Сидоренко, базовая комбинация энергетических напитков – кофеин (в частности, синтетический) и сахар.

"Плюс добавляются разные аминокислоты, которые якобы влияют позитивно. Но это большой вопрос. Потому что в таком составе химического коктейля вообще ничего не понятно", – обратила она внимание.

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Профессор отметила, что сочетание кофеина и сахара оказывает стрессовое влияние на организм.

"Вы получаете резкое воздействие на печень, на мозг. Получаете инсулинорезистентность (снижение чувствительности тканей к влиянию инсулина при его нормальной концентрации в крови. – Ред.)", – рассказала Сидоренко.

Она предупредила, что это чревато диабетом второго типа, может спровоцировать сердечные приступы, негативно влияет на сосуды.

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На вопрос, можно ли часто пить энергетики, Сидоренко ответила: "Часто не придется. Потому что тот, кто пьет их часто – живет недолго".

"Конечно, если вы раз в год употребили такой напиток – ничего не произойдет. Но если вы пьете их время от времени, даже раз в месяц, то это уже небезопасно", – подчеркнула эксперт.

"Энергетического там ничего нет, кроме рекламы. Основной наш источник энергии – чистая родниковая вода", – резюмировала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вред энергетических напитков был уже неоднократно доказан различными исследованиями. Так, ученые Американской ассоциации сердца установили, что такие напитки провоцируют аномальное сердцебиение и аритмию. А исследователи Университета Флориды предупредили, что энергетики приводят к развитию смертельно опасной болезни у мужчин.

В ряде стран продажа и производство энергетических напитков уже запрещены, а в некоторых (например, в Скандинавии) их продажа производится только через аптеки.

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