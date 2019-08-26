Медицинские специалисты из штата Флорида (США) провели иследование, в результате которого пришли к выводу, что чернослив способен продлить молодость.

Врачи подчеркнули, что сушеные сливы могут замедлить потерю костной ткани при старении. Об этом сообщает Medikforum со ссылкой на научный журнал Nutrients.

Издание представило вниманию читателей обзор 24 исследований, которые проводились в 2017 году. Результаты подтвердили положительное влияние сухофруктов на организм человека.

Чернослив поможет замедлить процессы старения pixabay.com

Кроме того, врачи заинтересовались показателями здоровья 236 женщин в период менопаузы. Представительницы прекрасного пола были разделены на две группы и должны были употреблять 100 грамм чернослива и 100 грамм сушеных яблок ежедневно в течение года.

В рамках работы проводилось сканирование костей через 3, 6 и 12 месяцев. В результате выяснилось, что у женщин, которые употребляли сушеные сливы, минеральная плотность костной ткани была больше, чем у участниц из другой группы.

Врачи назвали продукт, который замедлит процессы старения pixabay.com

Профессор Бахрам Арджманди отметил, что за последние десятилетия чернослив стал самым витаминным продуктом. Его очень давно используют в лечебных целях. В продукте содержится никотиновая кислота, гамма-токоферол, альфа-токоферол, фолиевая и аскорбиновая кислота, бета-каротин, растительная клетчатка, фруктоза, сахароза, глюкоза, рибофлавин. Сухофрукт содержит также большое количество калия, магния, кремния, кальция, натрия, фосфора, йода, железа, меди, молибдена, цинка и многих других элементов.

Сушеная слива позволяет сохранить здоровье костей, ведь удерживает их плотность. Эксперт называет работу сухофруктов синергетической, необходимой для предотвращения потери минералов в костных тканях. Последнее может стать причиной остеопороза.

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