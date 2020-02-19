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/ Здоровое питание

Врач рассказала, полезно ли молоко и сколько его нужно пить

1.6т
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С детства нам рассказывают, что молоко нужно пить каждый день, и чем больше, тем лучше. Мол, оно помогает укреплять кости, сохранить здоровыми зубы и т.д.

"Коровье молоко содержит белок, жир, преимущественно насыщенный, углеводы, в частности лактозу, а также много ценных минералов и витаминов, прежде всего, кальций и витамин D "для здоровых костей", – рассказала у себя в Facebook профессор, кардиолог Екатерина Амосова, добавив, что согласно актуальным рекомендациям, полноценное питание предполагает употребление не менее 3-х порций (по 240 мл) молока в день.

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В реальности подавляющее большинство либо не пьет молоко вовсе, либо употребляет значительно меньше этого продукта. Насколько же это критично?

По словам Амосовой, предполагается, что молоко помогает:

упреждать переломы костей, в том числе в условиях уменьшения их минерализации с возрастом (остеопороз), путем формирования достаточного запаса кальция. При этом врач отметила, что ряд современных исследований не подтвердил связь количества молока, кальция и витамина D в рационе детей и взрослых с плотностью костей и частотой переломов;

снижать артериальное давление - благодаря значительному содержанию магния. Этот эффект, по словам врача, действительно имеет место, но при условии ограничения в рационе количества соли и увеличения порции свежих фруктов и овощей;

контролировать массу тела и предотвращать развитие ожирения. "Теоретически, препятствием должно стать наличие большого количество жиров, однако подтверждения этому нет", – отметила профессор.

Ожидания пользы от молока оказались завышенными

Ожидания пользы от молока оказались завышенными

Foodandmood

"Потенциальный же вред коровьего молока обсуждается преимущественно в разрезе непереносимости лактозы с возрастом и аллергии в детстве", – сказала эксперт, добавив, что существуют и другие проблемы, частично потенциальные, частично - реальные.

К таковым, в частности, относится повышение риска развития диабета первого типа в результате перекрестной реактивности между белками молока и бета-клеток поджелудочной железы, производящих инсулин. Эта теория не подтверждена. В частности, у детей, которые употребляли гидролизаты белка молока, уровень аутоантител к этим клеткам не отличался от такового у детей, которые пили аналогичное количество цельного молока.

Также есть мнение, что употребление молока повышает риск рака предстательной железы, эндометрия матки и, возможно, молочной железы. Вероятно, это предположение возникло из-за высокого содержания в молоке "перманентно беременных" коров эстрогенов и фактора роста-1. Но при этом доказано, что благодаря наличию в рационе молока снижается риск развития колоректального рака.

А повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, которое также приписывают молоку, возможно лишь при употреблении чрезмерного количества кальция (более 2-2,5 тыс. мг) при использовании популярных БАДов.

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"В то же время три стакана молока – это 60% от максимально допустимого количества насыщенных жиров в день. То есть, если эти жиры жестко не ограничить за счет других продуктов, уровень "вредного" холестерина - липопротеинов низкой плотности - повысится. А вместе с ним увеличится и сердечно-сосудистый риск", - отметила Амосова.

Исходя из вышесказанного, врач подчеркнула, что обязательность ежедневного употребления не менее 3-х стаканов молока недостаточно обоснована и зависит от общего качества питания (три стакана - это только для бедных стран с плохой общим качеством питания). Также она добавила, что обезжиренное молоко не имеет преимуществ перед цельным, а вот молочные продукты с сахаром употреблять вовсе не стоит.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Персона
Екатерина Амосова
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