Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры

Вне зависимости от сезона у многих томаты являются завсегдатаями ежедневного рациона. Еще бы, ведь всевозможные сорта вкусной сочной ягоды красуются на полках супермаркетов теперь не только в период урожая, при чем по вполне вменяемой цене.

Сторонников у помидоров много – их любят и дети, и взрослые, при чем большинство привыкли не ограничивать себя в количестве употребления этого продукта.

Но наш эксперт, терапевт Наталья Гордиенко, рекомендует быть осторожнее с томатами, ведь у них есть ряд противопоказаний, с которыми шутить не стоит, иначе за оплошность можно поплатиться хорошим самочувствием.

Яркие плоды теперь доступные не только летом Delimano

"В первую очередь поосторожничать стоит аллергикам, - объяснила MedOboz врач. - В них содержится ряд веществ, в частности аскорбиновая кислота, ликопен и антоцианин, которые могут вызвать тяжелую реакцию со стороны иммунной системы и привести к неприятным или даже тяжелым состояниям".

Также помидоры могут навредить пациентам с желчнокаменной болезнью (за счет большого количества органических кислот в составе, томаты дают мощный желчегонный эффект) и тем, кто страдает от заболеваний почек (щавелевая кислота из их состава негативно влияет на водно-солевой обмен, что формирует дополнительную нагрузку на почки).

Кроме того, из-за все того же наличия кислот, с помидорами стоит быть осторожнее тем, кого донимают боли в суставах и заболевания желудочно-кишечного тракта. В обоих случаях употребление этих плодов может привести к усилениям болей и обострению заболеваний.

"Более того, поскольку сезон сбора урожая приходится на лето, то в продажу в осенне-весенний период поступают овощи, выращенные в тепличных условиях с использованием различных удобрений. Вовсе отказываться от них не стоит, но перед употреблением их нужно тщательно мыть и желательно замачивать в воде, чтобы уменьшить количество накопившихся в них нитратов. А вот маленьким детям давать их все-таки не нужно, чтобы не спровоцировать острые реакции в организме", - добавила эксперт.

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