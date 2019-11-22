Врач рассказала, как не набрать лишний вес беременным

Во время беременности женщины могут снизить лишний вес, если будут придерживаться правильного питания.

Об этом в своемТелеграм-канале рассказала врач-диетолог Виктория Кляуз.

"Если на момент наступления беременности было ожирение или лишний вес, то при переходе на правильное питание – в течение первого триместра возможно снижение веса", – пояснила она.

Однако врач отметила, что похудение не должно быть целью.

"Более важно – перейти на правильное питание, контролировать вес и не набирать больше допустимой нормы. При ожирении норма составляет 7-9кг за всю беременность", – добавила диетолог.

Беременность

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