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/ Здоровое питание

Врач рассказала, чем полезен кофе и почему его нельзя пить натощак

1.3т
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Для многих утренняя чашка-вторая кофе стала неизменным ритуалом, который диктует настроение на весь день.

"Этот напиток, если употреблять его правильно и в разумных количествах, на самом деле приносит много пользы для здоровья, – рассказала MedOboz терапевт Наталья Гордиенко. – Однако тут важно помнить, что кофе должен предшествовать завтрак, иначе вы рискуете заработать гастрит и стремительный набор веса".

Итак, чем же полезен кофе и почему он опасен натощак?

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Кофе полезен, но не натощак

Кофе полезен, но не натощак

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Поднимает настроение

После выпитой чашки любимого напитка в организме повышается уровень гормона счастья – серотонина. И в результате последствия стресса исчезают, а настроение становится приподнятым.

Неспроста некоторые исследования показали, что среди любителей кофе значительно больше оптимистов, чем среди тех, кто вовсе не пьет этот напиток.

Активирует мозговую деятельность

Кофеин в организме работает как активатор работы нервной системы – некий раздражитель, который стимулирует и ускоряет передачу нервных импульсов. Именно поэтому он помогает быстрее проснуться и "включает" мозг, если вы чувствуете сонливость и упадок сил.

Однако усердствовать с этим "включателем" нельзя – он работает при условии, что суточная норма кофе не превышает 4 чашек эспрессо. Если больше – эффект будет обратным.

Улучшает пищеварение и помогает почкам

Кофе помогает и очистительным функциям организма. Так, он препятствует образованию камней в мочеполовой системе, способствует выведению из организма лишней жидкости, ускоряет расщепление жиров и увеличивает отток желчи.

Сохраняет молодость

Кофеиновые напитки – маст-хев для жителей крупных городов, где вредные вещества витают в воздухе. Дело в том, что кофе способен снижать влияние радиации, а также нейтрализовать влияние токсинов на организм. Тем самым он снижает риск развития опасных заболеваний и предотвращает преждевременное старение.

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Натощак – табу!

Как уже сказала наш эксперт, кофе – тот самый напиток, который стоит пить уже после завтрака, хотя бы легкого.

"Дело в том, что кофе стимулирует выработку желудочного сока. И если вы еще ничего не ели, кислоты повреждают нежную слизистую оболочку желудка, от чего вы можете ощутите тошноту и изжогу, а перспективе это чревато развитием гастрита и даже язвы", – предупредила врач.

Более того, из-за кофе, выпитого сразу после пробуждения и натощак, в организме происходит скачок уровня гормона кортизола, что может спровоцировать излишнюю раздражительность, слабость, головокружение, а в будущем, при регулярном выполнении этого вредного ритуала, привести к нарушениям работы щитовидки и бесконтрольному набору веса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, к чему приводит отказ от кофе.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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