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/ Здоровое питание

Врач назвала серьезную опасность утреннего кофе

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Пить кофе на голодный желудок – плохая идея, поскольку данная привычка может негативно отразиться на состоянии желудочно-кишечного тракта.

Об этом сообщила гастроэнтеролог Мария Бадалян, передает "Вечерняя Москва". Она добавила, что особо опасен кофе натощак для людей с желчекаменной болезнью и гипертоников.

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"Любитель кофе должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой "завтрак" никуда не годится", – отметила врач.

По словам медика, порция кофе утром для гипертоника может грозить развитием инфаркта или инсульта. Она подчеркнула, что кофе рекомендуется пить людям с пониженным давлением, ведь напиток способен его повышать до нужной отметки.

"Если человек с давлением, например, 140 на 90 каждое утро "завтракает" кофе, то это может крайне плохо отразиться на здоровье", – рассказала медик.

Врач назвала серьезную опасность утреннего кофе

Врач назвала серьезную опасность утреннего кофе

АИФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые развеяли миф о влиянии кофе на рак.

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