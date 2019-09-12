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/ Здоровое питание

Врач назвал доступные продукты, омолаживающие тело

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Зеленый чай, черный шоколад и куркума способствуют нормальной работе стволовых клеток, что омолаживают организм.

Об этом рассказал доктор из США Уильям Ли, передает Daily Mail. Ученый отметил, стволовые клетки являются своего рода "фабрикой по производству крайне важных для роста и восстановления органов химических веществ".

"Каждый раз, когда человек травмируется или у него развивается какое-либо заболевание, его стволовые клетки начинают активно действовать. Благодаря этому восстанавливаются изношенные клетки", – пояснил медик.

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Врач подчеркнул, что употребление алкоголя, курение и плохая экология снижают активность стволовых клеток. Также еда с высоким содержанием жиров, соли и сахара сдерживает активность стволовых клеток.

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Место
США
Теги
здоровье медицина питание еда
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