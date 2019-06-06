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/Здоровое питание

Вплоть до смерти: ученые назвали главную опасность яиц

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Чрезмерное употребление куриных яиц увеличивает риски преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли ученые из США, пишет Medical Xpress. Они анализировали здоровье 30 000 человек на протяжении 31 года.

Выяснилось, что содержащийся в яйцах холестерин плохо влияет на сердце. В США за один только 2012 год каждый съедал в среднем по 254 яйца, а в 2017 – 279. При этом точной нормы количества съеденных яиц медики не назвали.

В день норма потребления холестерина составляет около 300 мг. Каждые следующие 300 мг повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17% и ранней смерти на 18%. В одном яйце содержится около 200 мг холестерина.

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Вплоть до смерти: ученые назвали главную опасность яиц

Pexels

Ученые утверждают, что можно есть несколько яиц в неделю, но не делать это каждый день.

Как писал OBOZREVATEL, из-за повышенного уровня холестерина возникает риск атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.

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Место
США
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