"Возрастает аппетит": диетолог назвала неожиданную причину набора веса

Недостаток сна повышает у человека аппетит, что призводит к перееданию и, соответственно, набору веса.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram диетолог Виктория Кляуз. Она также подчеркнула, что ночной голод может вызвать даже искуственное освещение.

"До появления электричества, биоритмы человека и природы были тесно связаны. Сейчас же люди продлевают свой день при помощи искусственного освещения А это приводит к ночному голоду - ведь мы бодрствуем тогда, когда уже должны были спать и набираться сил", - пояснила она.

Диетолог подчеркнула, что чем позже ложится человек, тем больше вероятность, что он будет есть ночью. Также, как указано, исследования подтверждают наличие прямой связи между поздними ужинами и лишним весом.⠀

Диета Cosmopolitan

"Второй интересный момент - недосып. Когда ложимся поздно, а встаем как обычно, по будильнику, то... явно не высыпаемся. Это повышает уровень грелина, в связи с чем возрастает аппетит, увеличивается объем порций и потребления калорий, которые обязательно "принесут" нам пару лишних кг. Не зря сон - жизненно неоюходим и важен. И не зря диетологи так настаивают высыпаться, когда вы настроены худеть", - написала Кляуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог и косметолог-эстетист Анна Галицына заявила, что подсчет калорий – довольно эффективный способ похудеть, однако он может привести к нарушениям пищевого поведения.

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