Вода с лимоном и полезные сладости: диетолог развенчала популярные мифы о похудении

Кормящие мамы могут начать худеть, не дожидаясь прекращения грудного вскармливания. Это не помешает им эффективно сбросить вес и не повлияет на количество молока.

Даже при полном отказе от принятия пищи организм женщины будет вырабатывать молоко, истощая ее при этом, написала в Instagram диетолог Виктория Кляус, которая развенчала и другие популярные мифы о похудении.

Один из самых распространенных – то, что от полезных сладостей не можно потолстеть.

"Плюс таких сладостей – в отсутствии вредных компонентов, но они все равно остаются сладостями", – отметила Виктория Кляус.

Еще одним популярным мифом является то, что вода с лимоном натощак может ускорить метаболизм.

"Но для вашего желудка есть разница в количестве лимона, которое вы выжали – одну дольки или один лимон", – заявила она.

Диетолог развенчала мифы о похудении Фото: bodycamp.ru

Как писал OBOZREVATEL, медсестра из английского города Тависток Мэнди Коулз похудела на 76 килограммов при этом не отказывая себе в любимой еде. Она употребляла пиццу и чипсы и при этом сбрасывала вес.

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