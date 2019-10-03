Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

Вода с лимоном и полезные сладости: диетолог развенчала популярные мифы о похудении

430 Читать материал на украинском

Кормящие мамы могут начать худеть, не дожидаясь прекращения грудного вскармливания. Это не помешает им эффективно сбросить вес и не повлияет на количество молока.

Даже при полном отказе от принятия пищи организм женщины будет вырабатывать молоко, истощая ее при этом, написала в Instagram диетолог Виктория Кляус, которая развенчала и другие популярные мифы о похудении.

Один из самых распространенных – то, что от полезных сладостей не можно потолстеть.

"Плюс таких сладостей – в отсутствии вредных компонентов, но они все равно остаются сладостями", – отметила Виктория Кляус.

Новости
Врач объяснила, почему диеты и спорт не помогают в похудении

Еще одним популярным мифом является то, что вода с лимоном натощак может ускорить метаболизм.

"Но для вашего желудка есть разница в количестве лимона, которое вы выжали – одну дольки или один лимон", – заявила она.

Диетолог развенчала мифы о похудении

Диетолог развенчала мифы о похудении

Фото: bodycamp.ru

Без лишних слов 👇 ⠀ 🔘 Без анализов не похудеть!🤷‍♀️ Это разные понятия, и хорошо, когда похудение "идет по всем фронтам", начиная от коррекции питания, движения, сна и заканчивая лечением заболеваний👩‍⚕️ Если сдаете анализы "по своему желанию" - понимайте, что будете делать с результатом Больше о похудении здесь #dr_klaus_похудение ⠀ 🔘На ГВ худеть нельзя - "пропадет" молоко😱 Найдутся те, которые скажут "да у меня так и было", иначе этот миф давно бы был забыт Согласно ВОЗ, количество молока не зависит от питания мамы👌 Даже если мама будет голодать, то организм все равно направит "необходимые ресурсы" в молоко, истощая тело матери А в чем тогда причина? листайте карусель➡️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как писал OBOZREVATEL, медсестра из английского города Тависток Мэнди Коулз похудела на 76 килограммов при этом не отказывая себе в любимой еде. Она употребляла пиццу и чипсы и при этом сбрасывала вес.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости