Вода с лимоном и полезные сладости: диетолог развенчала популярные мифы о похудении

Кормящие мамы могут начать худеть, не дожидаясь прекращения грудного вскармливания. Это не помешает им эффективно сбросить вес и не повлияет на количество молока.
Даже при полном отказе от принятия пищи организм женщины будет вырабатывать молоко, истощая ее при этом, написала в Instagram диетолог Виктория Кляус, которая развенчала и другие популярные мифы о похудении.
Один из самых распространенных – то, что от полезных сладостей не можно потолстеть.
"Плюс таких сладостей – в отсутствии вредных компонентов, но они все равно остаются сладостями", – отметила Виктория Кляус.
Еще одним популярным мифом является то, что вода с лимоном натощак может ускорить метаболизм.
"Но для вашего желудка есть разница в количестве лимона, которое вы выжали – одну дольки или один лимон", – заявила она.
Диетолог развенчала мифы о похудении
Фото: bodycamp.ru
Без лишних слов 👇 ⠀ 🔘 Без анализов не похудеть!🤷♀️ Это разные понятия, и хорошо, когда похудение "идет по всем фронтам", начиная от коррекции питания, движения, сна и заканчивая лечением заболеваний👩⚕️ Если сдаете анализы "по своему желанию" - понимайте, что будете делать с результатом Больше о похудении здесь #dr_klaus_похудение ⠀ 🔘На ГВ худеть нельзя - "пропадет" молоко😱 Найдутся те, которые скажут "да у меня так и было", иначе этот миф давно бы был забыт Согласно ВОЗ, количество молока не зависит от питания мамы👌 Даже если мама будет голодать, то организм все равно направит "необходимые ресурсы" в молоко, истощая тело матери А в чем тогда причина? листайте карусель➡️
Как писал OBOZREVATEL, медсестра из английского города Тависток Мэнди Коулз похудела на 76 килограммов при этом не отказывая себе в любимой еде. Она употребляла пиццу и чипсы и при этом сбрасывала вес.
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