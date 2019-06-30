Внутри яд! Супрун запретила глотать косточки вишни и черешни

Косточки от вишен и черешни глотать нельзя, потому что внутри них содержится вещество амигдалин, которое превращается в яд и вредит здоровью.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, уточнив, как можно есть летние продукты с максимальной пользой.

В частности, она посоветовала включить ягоды в свой ежедневный рацион. Для взрослого человека положено 300-400 граммов. Ягоды насыщены нутриентами, потому этого количества достаточно.

"Витамин С, содержащийся в ягодах – водорастворимый, поэтому когда его концентрация в крови достигает порогового значения, почки начинают его выводить. Остальные биологически активные соединения также выводятся почками и не накапливаются. Ягоды богаты клетчаткой, ее около 2-6%. Поэтому если вы съели килограмм черешни или клубники (а такое вполне возможно), то потребили дневную норму растворимых и нерастворимых растительных волокон", – пояснила Супрун.

Черешня pixabay

Более того, она призвала полоскать рот водой после употребления ягод или фруктов, потому что кислота может навредить эмали зубов. Также нужно покупать и собирать ягоды по утрам, после чего держать их в холодильнике. Низкие температуры препятствуют гниению и разрушению биологически активных соединений.

"Замачивайте ягоды и фрукты в растворе соды. Это нужно для уменьшения содержания пестицидов, которыми обрабатывают ягоды при выращивании и транспортировке. Нужно взять 2 чайные ложки соды и растворить в литре воды. Если вы уверены, что ягоды ничем не были обработаны, их все равно стоит помыть", – добавила Супрун.

По ее словам, нужно держать косточковые ягоды в концентрированном растворе соли. В таком случае белые черви в вишни или черешне покинут плод и погибнут. Еще можно делать ягодный мармелад с желатином, который богат аминокислотами и коллагеном.

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"Соединяйте ягоды с жирами. Это нужно для поглощения в кишечнике жирорастворимых витаминов. Оранжевые пигменты, скрывающиеся за черной кожицей смородины, а также окрашивают морковь, тыкву, облепиху – это о-витамин А. Витамин Е, который присутствует в ягодах, будет лучше усваиваться в присутствии жиров. Есть и более здоровые сочетание ягод и жиров. Например, соус из малины или смородины и жирная рыба, печеночный паштет и ягодный мармелад, или сочетание йогурта или сметаны, какао, тахини и ягод", – подчеркнула она.

Кроме того, Супрун посоветовала готовить морсы, а не компоты, потому что польза в сохранении витаминов будет больше. Также нужно замораживать ягоды, а не варить из них варенье. Или сделать из них пюре и разложить по контейнерам.

Черешня pixabay

"Ешьте вместе с семенами и кожурой. Именно целые ягоды и фрукты, а не соки, полезные. Фруктовые соки слишком сладкие, лишены клетчатки и имеют слишком кислую реакцию, поэтому лучше от них отказаться. В шкурках много антоцианов, мякоть семян богата клетчаткой, а семена предотвращает запоры. А вот глотать, разжевывать косточки вишни, черешни или сливы не надо. Они содержат вещество амигдалин, который превращается в ядовитый цианид. Случайно проглоченная косточка вишни не страшна, но лучше быть осторожным", – резюмировала она.

Слива pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экспертами был составлен список наиболее опасных продуктов из супермаркетов. В него вошли йогурты с ягодами, полуфабрикаты и многое другое.

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