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/ Здоровое питание

Вместо меда в Украине продают яд: стало известно об опасности

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Чтобы сделать мед более привлекательным для покупателя и выдать его за более дорогой сорт, к примеру, липовый, предприниматели в Украине идут на уловки, подогревая продукт.

Таким образом, мед становится смертельно опасным для здоровья. Об этом сообщается в сюжете ТСН, журналисты которого совместно с экспертами начали масштабную проверку меда в Украине.

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Под липовый мед часто маскируют подсолнечный или же репейный. После нагревания больше 40 градусов продукт становится жидким и прозрачным.

"Нагревать мед категорически запрещено. Плавясь, мед выделяет ядовитый оксиметил фурфурол, а это агрессивный канцероген, один из провокаторов рака", – узнали журналисты.

Украинцев предупредили о смертельных фальсификатах меда

Украинцев предупредили о смертельных фальсификатах меда

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL,около 20-25% меда, который проверяют эксперты в Украине, является фальсификатом, негодным для экспорта. Этот продукт возвращается на внутренний рынок и продается украинцам.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
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сибирский ватник
сибирский ватник
"Вкусные,дешевые" а теперь еще и "полезные"украинские продукты.Приятного аппетита!
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