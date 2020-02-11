Вместо меда в Украине продают яд: стало известно об опасности

Чтобы сделать мед более привлекательным для покупателя и выдать его за более дорогой сорт, к примеру, липовый, предприниматели в Украине идут на уловки, подогревая продукт.

Таким образом, мед становится смертельно опасным для здоровья. Об этом сообщается в сюжете ТСН, журналисты которого совместно с экспертами начали масштабную проверку меда в Украине.

Под липовый мед часто маскируют подсолнечный или же репейный. После нагревания больше 40 градусов продукт становится жидким и прозрачным.

"Нагревать мед категорически запрещено. Плавясь, мед выделяет ядовитый оксиметил фурфурол, а это агрессивный канцероген, один из провокаторов рака", – узнали журналисты.

Украинцев предупредили о смертельных фальсификатах меда 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL,около 20-25% меда, который проверяют эксперты в Украине, является фальсификатом, негодным для экспорта. Этот продукт возвращается на внутренний рынок и продается украинцам.

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