Вкуснее и полезнее: как правильно заваривать чай

Правильное заваривание чая забирает больше времени, однако таит в себе множество преимуществ.

Как передает "Новое время", при приготовлении чая нужно использовать мягкую нефильтрованную воду и не доводить ее до кипения.

Самая горячая вода (90−95 градусов) используется лишь для улунов, пуэра и красного чая. Для желтого и белого — 85 градусов, а самая прохладная (75−80) — для зеленого.

Также следует придерживаться правильной пропорции: 10 г чая (чайная ложка) на 200 мл воды.

Чай нужно заваривать в течение двух-трех минут, категорически не рекомендуется использовать пластиковый чайник.

Вкус напитка раскрывается лишь после повторного заваривания, а первое нужно для того, чтобы раскрыть вкус чая и удалить пыль с листьев.

Если чай хороший, то его можно заваривать до 10 раз, увеличивая время заваривания каждый раз на полминуты.

tearoad.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее специалисты назвали девять свойств зеленого чая, которые могут испортить здоровье.

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