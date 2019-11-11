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Вкуснее и полезнее: как правильно заваривать чай

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Правильное заваривание чая забирает больше времени, однако таит в себе множество преимуществ.

Как передает "Новое время", при приготовлении чая нужно использовать мягкую нефильтрованную воду и не доводить ее до кипения.

Самая горячая вода (90−95 градусов) используется лишь для улунов, пуэра и красного чая. Для желтого и белого — 85 градусов, а самая прохладная (75−80) — для зеленого.

Также следует придерживаться правильной пропорции: 10 г чая (чайная ложка) на 200 мл воды.

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Чай нужно заваривать в течение двух-трех минут, категорически не рекомендуется использовать пластиковый чайник.

Вкус напитка раскрывается лишь после повторного заваривания, а первое нужно для того, чтобы раскрыть вкус чая и удалить пыль с листьев.

Если чай хороший, то его можно заваривать до 10 раз, увеличивая время заваривания каждый раз на полминуты.

Вкуснее и полезнее: как правильно заваривать чай

tearoad.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее специалисты назвали девять свойств зеленого чая, которые могут испортить здоровье.

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