Витамины при физнагрузках: какие стоит принимать

Тренировки для многих стали неотъемлемой частью повседневной жизни. И если вы один из тех, кто не представляет себя без спорта, вам стоит всерьез задуматься о дополнительной подпитке витаминами.

Известно, что при тренировках организм расходует в разы больше полезных компонентов. "Регулярные тренировки постоянно истощают запасы организма по причине активного расхода энергии и ускоренного обмена веществ", - говорит терапевт Наталья Гордиенко. "Потому если человек, занимаясь спортом, не соблюдает диету с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов или отказывается от специальных витаминных комплексов, очень скоро ощущает истощение и нехватку сил".

МедОбоз выяснил, какие витамины ежедневно нужны спортсменам, и из каких продуктов их можно получить в обход поливитаминных комплексов.

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Витамин А. Это вещество способствует восстановлению организма после физических нагрузок. Оно позволяет сохранять структуру тканей (мышц, кожи, слизистых оболочек), а также способствует выработке в организме некоторых стероидных гормонов, отвечающих за наращивание и рельефность мышц.

Где искать? Больше всего витамина А содержится в оранжевых овощах и фруктах – моркови, тыкве, хурме, дыне и т.д. Также достаточно его содержится в брокколи, сливочном масле, яйцах и молоке.

Витамины группы В. Это важный регулятор обмена белков и углеводов, то есть участвует в процессе восстановления клеток организма. Так, например, витамин В2 нужен для правильного белкового обмена, В12 поможет сделать тренировки более эффективных за счет участия в энергетических процессах в клетках.

Где искать? Группа витаминов В достаточно обширна. И весь этот комплекс можно получить при потреблении рыбы, орехов, бобовых и зеленых овощей.

Витамин С. Известная всем с детства аскорбинка помогает поддерживать иммунитет спортсмена, способствует укреплению и росту мышц, а также отвечает за свертываемость крови, предотвращая кровотечения при травмах.

Где искать? Много витамина С содержится в цитрусовых, шиповнике, ягодах, а также таких овощах, как капуста, перец, лук и помидоры.

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Витамин D. Этот "солнечный" витамин очень нужен организму для укрепления скелета, увеличения выносливости, выработки энергии, а также для поддержания здоровья сердца.

Где искать? Витамин D вырабатывается организмом при приеме солнечных ванн, а при их отсутствии стоит поискать вещество в яичном желтке, морепродуктах, сыре, овсянке и петрушке.

Витамин Е. Он стимулирует выработку в организме гормона тестостерона (необходим для роста и силы мышц), защищает сердце от истощения перегрузками и укрепляет сосуды.

Где искать? Больше всего витамина Е содержится в растительных маслах (подсолнечное, оливковое, льняное, тыквенное и т.д.), семечках, орехах, авокадо, жирной рыбе, креветках и мидиях.

Витамин К. Это вещество участвует в синтезе белка, а также защищает от изнашивания сосуды и предотвращает заболевания суставов (обеспечивает эластичность хрящей и предотвращает отложение солей).

Где искать? Чтобы регулярно подпитываться этим витамином, нужно как можно чаще употреблять в пищу капусту, кисломолочные продукты, а также бананы, авокадо, яблоки и злаки.

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Главные признаки нехватки витаминов

Как уже говорилось, организм спортсмена нуждается в большем количестве полезных веществ, при этом на их нехватку он реагирует намного быстрее и резче, чем организм человека, ведущего размеренный образ жизни.

Итак, о том, что вам пора поднажать на витамины, расскажут следующие симптомы:

- Боли в мышцах сразу после или спустя несколько часов после тренировок;

- Мышечная слабость и упадок сил;

- Легкие головокружения и кратковременные потемнения или расплывчатость в глазах при тренировках;

- Судороги;

- Раздражительность и перепады настроения;

- Апатия;

- Шелушение кожи;

- Сухость губ или появление трещинок;

- Ухудшение аппетита;

- Нарушение сна.

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