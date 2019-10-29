Витамины на зиму: врач назвал 7 самых главных

Витамины нужны всегда, ведь без них многие жизненно важные процессы "зависнут" либо вовсе будут невозможны.

Особенно важны для сохранения здоровья - витамины А, группы В, а также С, D и Е. И когда летом мало кто страдает от недостатка этих полезных веществ (хотя бы даже потому, что они регулярно поступают в организм вместе со свежими плодами), то ближе к зиме о восполнении запасов уже нужно позаботиться дополнительно. Тем более, что из-за холодов и постоянных атак пробудившихся инфекций их расход увеличивается в разы.

MedOboz выяснил у своего эксперта, терапевта-гастроэнтеролога Натальи Гордиенко, без каких витаминов пережить зиму будет тяжко, и как можно восполнить их запасы.

Где искать витамины зимой? Eurolab

Аскорбинка

Главный помощник иммунитета - витамин С. Он способствует выработке в организме особых веществ, которые противостоят провокаторам различных воспалительных процессов.

Наибольшее количество этого вещества зимой содержится в цитрусовых (мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут, лайм, памело, киви), яблоках, квашенной капусте, а также свежезамороженных смородине и малине (но их нельзя поддавать термообработке – употребляйте в виде смузи или морса).

Витамин А

Это еще один помощник в борьбе с вирусами и бактериями. Чем больше этого витамина поступает в организм, тем эффективнее работает иммунитет.

Обогатиться этим витамином можно, ежедневно употребляя плоды, содержащие каротиноиды (из них синтезируется витамин А). В частности, это хурма, тыква, томаты и сок из них, а также морковь и манго.

Тиамин

С наступлением холодов и уменьшением светового дня многие могут отметить существенное ухудшение настроения, раздражительность и т.д. И скорее всего причина появления такого "спутника" кроется в истощении запасов витамина В1. Именно он отвечает за состояние нервной системы и поддерживает нормальный метаболизм, при этом быстро расходуется и совершенно не накапливается в организме.

Чтобы регулярно восполнять его уровень, необходимо ежедневно употреблять бобовые, свеклу, цветную капусту, авокадо, апельсины или орехи.

Витамин В10

Парааминобензойная кислота (второе название витаминчика) спасает еще от одного неприятного спутника холодов – шелушения кожи. Она способствует естественному синтезу защитного белка в организме, благодаря чему негативные факторы переносятся с меньшими потерями и для самочувствия, и для внешности.

Восполнять запасы этого витамина можно ежедневно употребляя капусту, морковь, грибы, а также орехи и сыры (особенно козий и овечий).

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Витамин В12

Зимой часто можно отметить у себя необъяснимые головокружения, слабость и бледность кожи. Возможно, дело кроется в анемии – частому спутнику холодов, ведь при низких температурах воздух разрежен и провоцирует нарушение густоты крови. А спасает от этого состояния (способствует повышению уровня гемоглобина) витамин В12.

Его можно найти зимой в зеленом луке, киви, морепродуктах и красной рыбе, а также яйцах и сыре.

Витамин "солнца"

В летнюю пору от нехватки солнца мало кто страдает, а вот зимой – большинство. Витамин D (синтезируется в организме именно под воздействием солнечных лучей) во всех своих комбинациях необходим для правильного усвоения кальция, то есть, для мощности опорно-двигательного аппарата, красоты волос и ногтей, а также для хорошего метаболизма.

Если солнечные ванны зимой для вас невозможны, позаботьтесь, чтобы в вашем рационе регулярно присутствовали яйца, морепродукты и морская рыба.

Витамин Е

Еще один незаменимый помощник организма зимой – токоферол. Он работает в режиме многозадачности, а именно: участвует в процессах, от которых зависит состояние иммунитета, выступает в качестве мощного антиоксиданта, а также защищает нервную систему от перегрузок.

Содержится это полезное вещество в больших количествах в растительных маслах, авокадо, шпинате и капусте.

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