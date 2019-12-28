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/ Здоровое питание

Витаминные вкусняшки: врач поделилась полезными рецептами

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Зимой всегда хочется съесть или выпить чего-нибудь послаще и "повитаминее", от чего многие начинают прибегать к БАДам и чаще "баловаться" калорийными десертами.

Одна из причин тому – постоянные испытания организма на прочность перепадами температур и регулярными атаками вредоносных микроорганизмов. Потому он требует большей подпитки энергией и полезными веществами, иначе отвечает сонливостью, слабостью и ломотой в теле.

Фитотерапевт Елена Свитко предлагает читателям MedOboz попробовать удовлетворить "капризы" при помощи простых и вкусных полезных лакомств, которые легко и просто можно приготовить дома.

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Зарядиться витаминами и энергией можно с помощью вкусных домашних лакомств

Зарядиться витаминами и энергией можно с помощью вкусных домашних лакомств

Культура здоровья

Витаминный взвар

Чтобы дать организму побольше полезных веществ, вместо чая и других напитков пейте особый взвар. Для его приготовления вам понадобится на 5 литров воды по 100 г кураги, плодов шиповника, сушеных яблок и груш, а также по 50 г плодов боярышника и клюквы.

Отправьте все ингредиенты в воду, доведите до кипения и оставьте остывать. Затем процедите холодный взвар, добавьте мед по вкусу и пейте в промежутках между едой.

Этот напиток содержит витамины А, группы В, С и т.д., потому его польза вскоре проявиться в виде улучшения состояния кожи и волос, хорошего настроения, бодрости и пр.

Зимний смузи

Еще один рецепт, который обеспечит вас важными для правильной работы организма витаминами (А, В, С, Е), а также поможет наладить работу пищеварительной системы – смузи сухофруктами.

Итак, замочите приблизительно на час 10 штучек сушеных абрикос, затем слейте воду. Отправьте в блендер курагу, банан, киви, столовую ложку клюквы (свежей или замороженной), веточку петрушки, десертную ложку оливкового масла и хорошенько все измельчите.

Этот десерт сам по себе очень сытный, потому вполне заменит вам привычный полдник.

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Ореховое варенье

Для приготовления этого лакомства возьмите 100 г кураги, 0,5 стакана любимых орехов (можно грецкий, кешью, миндаль и т.д.), 2 десертные ложки меда, 3 дольки корня имбиря и пол-лимона.

Отправьте все продукты в блендер и хорошенько измельчите до состояния пасты. Такое холодное варенье можно есть на завтрак с тостами или подавать к чаю. В любом случае, оно обеспечит организм витаминами А, группы В, С, Е и множеством необходимых микроэлементов, в частности, кальцием, калием, магнием и цинком, потому прием всевозможных БАДов и добавок вам будет ни к чему.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептами витаминных салатов на зиму.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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