Витаминные салаты: эксперт поделилась полезными рецептами

В холодную пору года всегда кажется, что организму не хватает витаминов (из-за упадка сил, сонливости или шелушащейся кожи). Тем более, когда его постоянно испытывают на прочность ощутимые перепады температур и всяческие вирусы и бактерии.

Но это не повод бежать в аптеку за поливитаминными комплексами. Сперва лучше попробовать вернуть хорошее самочувствие при помощи натуральных источников витаминов и других полезных веществ.

Фитотерапевт Елена Свитко предлагает читателям MedOboz "заряжаться" витаминными салатами из плодов, которые доступны в это время года. К тому же, рецепты их приготовления просты, так что не вызовут трудностей ни у кого.

Салат может заменить поливитаминный препарат Хочу

Розовый рассвет

Для приготовления этого яркого красивого салата возьмите по 200 г белокочанной капусты и мякоти тыквы, а также по 50 г свеклы, моркови и кислых яблок, пару веточек петрушки и укропа, сок четверти лимона или бальзамический уксус, оливковое масло, соль по вкусу.

Итак, мелко нарубите капусту, твердые овощи натрите на крупной терке, яблоки можно порезать соломкой. Зелень же измельчите максимально мелко. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и заправьте соком лимона и маслом.

Необычный кольраби

Даже если вам не нравится капуста кольраби, в этом салате полезный овощ зайдет вам на ура. Чтобы приготовить это интересное блюдо, возьмите кочан кольраби, мякоть большого кисло-сладкого яблока, морковь, полстакана жирных сливок, одну столовую ложку французской горчицы, сок половинки лимона, соль и перец по вкусу.

Натрите очищенные плоды на крупной терке. Сливки взбейте до состояния пены (можно в блендере), после чего смешайте их до однородной массы с горчицей и соком лимона (тут уже только вручную). Затем поместите все тертые ингредиенты в салатник, заправьте сливочным соусом, добавьте соль, перец, и тщательно перемешайте.

Лучше есть это блюдо спустя 5-10 минут после приготовления, чтобы все компоненты хорошо пропитались соусом.

Сытный картофель

А этот салат полноценно заменит вам гарнир к мясу или рыбе.

Возьмите 150 г отварного очищенного картофеля, 50 г квашеной капусты, половинку луковицы, по нескольку веточек укропа и петрушки, а также оливковое масло для заправки, соль и перец по вкусу.

Порубите картофель кубиками или соломкой (как вам больше нравится), зелень измельчите. Если капуста была заквашена листьями, их тоже нашинкуйте. Отправьте все ингредиенты в салатник, добавьте специи, полейте маслом и перемешайте.

Яркая зелень

Этот веселый яркий салат подойдет даже тем, кто придерживается строгих диет. Для этого полезного диетического блюда возьмите по 50 г листьев салата, рукколы, укропа, петрушки, 5 оливок, две столовых ложки сладкой консервированной кукурузы, а также небольшой пучок зеленого лука, по десертной ложке горчицы, лимонного сока и оливкового масла, черный перец и соль – по вкусу.

Зелень крупно порежьте или нарвите руками и отправьте все в салатник. Туда же добавьте кукурузу и порезанные на четыре части оливки. Приготовьте заправку, смешав горчицу, масло и специи, отправьте ее к остальным ингредиентам и тщательно перемешайте.

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