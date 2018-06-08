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Ирина Цымбалюк
Ирина Цымбалюк
Педиатр-иммунологВсе статьи автора

Вітамінні, корисні і дуже смачні сніданки

572Читать новость на украинском

Правильний сніданок - запорука гарного самопочуття та красивої фігури.

Якщо якогось інгредієнту нема під рукою - не біда, можна замінити тим, що є.

Головне правило - фрукти чи овочі та горішки, або легкий білок для ситності (сир, в'ялена риба, яйце).

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Ирина ЦымбалюкИрина Цымбалюк
Тема
Питание
Объекты
здоровьепитаниепохудениеСоветы врача
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