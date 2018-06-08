Правильний сніданок - запорука гарного самопочуття та красивої фігури.

Якщо якогось інгредієнту нема під рукою - не біда, можна замінити тим, що є.

Головне правило - фрукти чи овочі та горішки, або легкий білок для ситності (сир, в'ялена риба, яйце).

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк