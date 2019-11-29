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/ Здоровое питание

Диетолог развеяла главный миф о вегетарианстве

4.4т
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Питание вегетарианцев и веганов очень отличается от питания тех людей, которые просто не едят мясо.

Об этом написала диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. Она отметила, что старается не участвовать в "войне мясоедов против веганов", но в то же время не любит, когда ее коллеги говорят о веганстве как о "глупости", "вредном питании".

"Для меня понятия "не есть мясо" и "вегетарианство/веганство" – это две большие разницы!Любой тип питания должен быть сбалансирован, лучше – за счет продуктов, которые доступны ежедневно. И неважно, за счет какой еды вы набираете белок, железо и др. элементы, – важно, чтоб это соблюдалось!" – подчеркнула Кляуз.

Диетолог развеяла главный миф о вегетарианстве

Диетолог развеяла главный миф о вегетарианстве

Она отметила, что есть множество масштабных исследований, которые доказывают пользу от вегетарианства. Одни из них говорят о том, что оно снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкозаболеваний. А другие же – что вегетарианские диеты одновременно приносят пользу и населению, и даже окружающей среде.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз рассказала, что резкий отказ от мяса и других продуктов животного происхождения может нанести вред здоровью. А главное правило для начала вегетарианства – придерживание сбалансированного питания.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тег
веган
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Arthedain Richard
Arthedain Richard
Я доверяю науке. А наука говорит, что мы - всеядные млекопитающие. Точка.
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