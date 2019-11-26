Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

Вегетарианская еда оказалась смертельно опасной

437
Читать материал на украинском

Чрезмерное употребление продуктов на основе сои может стать причиной развития онкологии. Это в первую очередь грозит вегетарианцам, которые отказались от мяса в пользу растительных продуктов.

К такому выводу пришли французские ученые из группы потребителей UFC-Que Choisir, передает Health.News. Они проанализировали 55 различных продуктов на основе сои, в том числе готовых блюд, напитков, десертов, соусов.

В некоторых из них количество фитоэстрогенов превышало норму в пять раз. Фитоэстрогены, известны как изофлавоны, действуют в организме как эстрогены, нарушая гормональный фон. Они могут спровоцировать проблемы с фертильностью, а также способствовать развитию рака.

Новости
Узелки и покраснения: врач назвал признаки рака груди

Ученые призвали беременных женщин и детей избегать продуктов на основе сои. Остальным людям не рекомендуется есть в день больше одной порции подобных пищевых изделий.

Также было установлено, что соевые культуры опрыскивают гербицидами, которые ВОЗ относит к "вероятным канцерогенам". Вещества, которые содержит соя, могут снизить усвояемость железа, магния и кальция организмом и блокировать синтез гормонов щитовидной железы. Это может спровоцировать рак щитовидной железы и гипотиреоз.

Вегетарианская еда оказалась смертельно опасной

Вегетарианская еда оказалась смертельно опасной

health.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог предупредила об опасности вегетарианства.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Екатерина Луговская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости