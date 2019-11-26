Чрезмерное употребление продуктов на основе сои может стать причиной развития онкологии. Это в первую очередь грозит вегетарианцам, которые отказались от мяса в пользу растительных продуктов.

К такому выводу пришли французские ученые из группы потребителей UFC-Que Choisir, передает Health.News. Они проанализировали 55 различных продуктов на основе сои, в том числе готовых блюд, напитков, десертов, соусов.

В некоторых из них количество фитоэстрогенов превышало норму в пять раз. Фитоэстрогены, известны как изофлавоны, действуют в организме как эстрогены, нарушая гормональный фон. Они могут спровоцировать проблемы с фертильностью, а также способствовать развитию рака.

Ученые призвали беременных женщин и детей избегать продуктов на основе сои. Остальным людям не рекомендуется есть в день больше одной порции подобных пищевых изделий.

Также было установлено, что соевые культуры опрыскивают гербицидами, которые ВОЗ относит к "вероятным канцерогенам". Вещества, которые содержит соя, могут снизить усвояемость железа, магния и кальция организмом и блокировать синтез гормонов щитовидной железы. Это может спровоцировать рак щитовидной железы и гипотиреоз.

Вегетарианская еда оказалась смертельно опасной health.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог предупредила об опасности вегетарианства.

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