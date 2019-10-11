В крови появляется химия! Фастфуд оказался смертельно опасным

Фастфуд, а также готовая еда в упаковках могут быть опасными для здоровья из-за содержания перфтороктансульфоновой кислоты (ПФАС).

К такому выводу пришли специалисты некоммерческой организации Silent Spring Institute в США, передает MedicalXpress. Ученые добавили, что более полезной является еда, приготовленная дома.

В исследовании приняли участие 10 106 человек. Добровольцы предоставили образцы крови для выявления различных веществ, относящихся к ПФАС и описали свое меню. Так, стало известно, что те, кто готовят дома, имеют значительно меньше ПФАС в организме.

Большое количество химикатов выявили у завсегдатаев ресторанов и пиццерий. ПФАС могут провоцировать появление рака, заболевания щитовидной железы, снижение иммунитета, низкий вес при рождении и бесплодие. В большом количестве химикаты содержатся в попкорне для микроволновки.

Фастфуд оказался смертельно опасным levelkitchen.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали о новой угрозе от фастфуда. Также в список опасных продуктов попали торты и печенье.

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