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/ Здоровое питание

В крови появляется химия! Фастфуд оказался смертельно опасным

2.9т Читать материал на украинском

Фастфуд, а также готовая еда в упаковках могут быть опасными для здоровья из-за содержания перфтороктансульфоновой кислоты (ПФАС).

К такому выводу пришли специалисты некоммерческой организации Silent Spring Institute в США, передает MedicalXpress. Ученые добавили, что более полезной является еда, приготовленная дома.

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В исследовании приняли участие 10 106 человек. Добровольцы предоставили образцы крови для выявления различных веществ, относящихся к ПФАС и описали свое меню. Так, стало известно, что те, кто готовят дома, имеют значительно меньше ПФАС в организме.

Большое количество химикатов выявили у завсегдатаев ресторанов и пиццерий. ПФАС могут провоцировать появление рака, заболевания щитовидной железы, снижение иммунитета, низкий вес при рождении и бесплодие. В большом количестве химикаты содержатся в попкорне для микроволновки.

Фастфуд оказался смертельно опасным

Фастфуд оказался смертельно опасным

levelkitchen.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали о новой угрозе от фастфуда. Также в список опасных продуктов попали торты и печенье.

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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Побольше жрите и тупейте.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вообще-то кровь - это вообще сплошная химия, и органическая, и неорганическая. :)
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