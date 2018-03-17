Не нитраты: названа главная опасность ранних овощей

Нитрозамины и различные вещества, которые используются для внешней обработки овощей и фруктов, несут самую большую опасность здоровью человека при употреблении этих продуктов.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

"Нужно понимать, что кроме нитратов, есть и другие вещества в таких ранних овощах. Помидор обрабатывают внешне, чтобы он хорошо хранился. Нитраты как таковые нам не угрожают, а угрожают нитрозамины, которые образуются в нашем организме", - отметила она.

По ее словам, в мире существует множество используемых аграриями препаратов для обработки ранних овощей.

"Понятно, что такие ранние овощи нужно хорошо мыть. Кроме нитратов, которое есть внутри, они хорошо растворяются в воде, есть более 2 тысячи разных веществ, которые используют для обработки и хранения, в том числе и пестициды. Они как раз продлевают срок хранения таких ранних овощей", - подчеркнула эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", американские исследователи пришли к выводу, что нитраты способны разрушать гемоглобин, вызывать кислородное голодание и, как следствие, проблемы с дыхательной системой.