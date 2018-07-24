Мы все люди и нам свойственно увлекаться, верить в разные подходы к питанию, пробовать новое и отстаивать свою точку зрения.
Можно не есть глютен, когда для этого нет причин;
Быть сыроедом;
Отказаться от молочных продуктов;
Верить в дырявый кишечник;
И силу очищающих смузи;
И магию кето питания;
Понятие здорового образа жизни - подкрутили: усложнили в питании и подзабыли о снижении стресса.
Многие, кто узнают о здоровом питании и не увязают в бесконечном цикле диет открывают новый мир, но это далеко не финальная точка в отношениях с едой. Я встречалась с разными этапами все того же ЗОЖ:
Увлечение пп и состояние близкое к орторексии (боязни съесть нездоровый продукт);
Погоне за органик и "чистым";
Сливание состояний на айхербе;
Контейнеры и спортпит;
Периодическое голодание;
И т.д.
Все это так увлекательно просто потому, что это о вас. И именно сейчас это может быть ваш способ позаботиться о себе.
Но в конце-концов захочется спокойствия. Появятся другие цели. А если нет - это повод задуматься.
Очень важно спокойно принимать тот факт, что ваше питание может измениться.
Увлечение одним стериотипным питание свойственно тревожным и легковнушаемым людям. Если вы это за собой знаете - найдите самый достоверный/проверенный источник информации.
Второй общий признак этих систем - их продвигают отдельные "яркие" люди. Если этот яркий человек не развивает свой категоричный подход, приплетает альтернативную медицину - это повод задуматься, стоит ли вам там "застревать".
Третий общий признак этих систем - вы в итоге находите свое и успокаиваетесь. После свежей булочки кишечник вдруг не кровоточит. Без семян чиа самочувствие не ухудшается. Съел шашлык не из фермерского мяса на даче - и не умер.
А вместо очередного детокс марафона вдруг занялся рисованием.
Вы становитесь мудрее, приобретаете опыт, читаете книги и общаетесь с новыми людьми. Это нормально - увлекаться. Но увлечения должны делать нас счастливее, а не наоборот. Плохо - осуждать за увлечения других.
Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.