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Мария Кардакова
Мария Кардакова
Диетолог, нутрициолог, инженер биомедицинских технологийВсе статьи автора

Увлечение здоровым питанием: правильно или нет

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Мы все люди и нам свойственно увлекаться, верить в разные подходы к питанию, пробовать новое и отстаивать свою точку зрения.

  • Можно не есть глютен, когда для этого нет причин;

  • Быть сыроедом;

  • Отказаться от молочных продуктов;

  • Верить в дырявый кишечник;

  • И силу очищающих смузи;

  • И магию кето питания;

Понятие здорового образа жизни - подкрутили: усложнили в питании и подзабыли о снижении стресса.

Многие, кто узнают о здоровом питании и не увязают в бесконечном цикле диет открывают новый мир, но это далеко не финальная точка в отношениях с едой. Я встречалась с разными этапами все того же ЗОЖ:

  • Увлечение пп и состояние близкое к орторексии (боязни съесть нездоровый продукт);

  • Погоне за органик и "чистым";

  • Сливание состояний на айхербе;

  • Контейнеры и спортпит;

  • Периодическое голодание;

  • И т.д.

Все это так увлекательно просто потому, что это о вас. И именно сейчас это может быть ваш способ позаботиться о себе.

Но в конце-концов захочется спокойствия. Появятся другие цели. А если нет - это повод задуматься.

Очень важно спокойно принимать тот факт, что ваше питание может измениться.

Увлечение одним стериотипным питание свойственно тревожным и легковнушаемым людям. Если вы это за собой знаете - найдите самый достоверный/проверенный источник информации.

Второй общий признак этих систем - их продвигают отдельные "яркие" люди. Если этот яркий человек не развивает свой категоричный подход, приплетает альтернативную медицину - это повод задуматься, стоит ли вам там "застревать".

Третий общий признак этих систем - вы в итоге находите свое и успокаиваетесь. После свежей булочки кишечник вдруг не кровоточит. Без семян чиа самочувствие не ухудшается. Съел шашлык не из фермерского мяса на даче - и не умер.

А вместо очередного детокс марафона вдруг занялся рисованием.

Вы становитесь мудрее, приобретаете опыт, читаете книги и общаетесь с новыми людьми. Это нормально - увлекаться. Но увлечения должны делать нас счастливее, а не наоборот. Плохо - осуждать за увлечения других.

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Автор
Мария КардаковаМария Кардакова
Тема
Здоровье
Объекты
питаниедиетаСоветы врача
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