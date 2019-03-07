Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Здоровое питание

Уриэль Штерн
Уриэль Штерн
Общественный деятель, учредитель БФ "Квитна"Все статьи автора

Вред от молочных продуктов: исследование

13т

Долго не хотел про это писать, но в одной интересной книге подробно описывается колоссальный вред от молочных продуктов в большом количестве.

Хочу подчеркнуть от любых молочных, включая кисломолочные и т.д.

Скоро три года, как я перестал ВООБЩЕ употреблять такие продукты. За эти три года все больше и больше моих друзей и знакомых сдали тест на переносимость лактозы и сегодня употребляют “молоко” из миндаля или сои.

Новости
Матери троих дочерей нужна наша помощь

Самое страшное, что в книге приводятся данные потребления молочных продуктов и рака молочной железы и простаты. Графики очень не утешительные.

Чем больше молока - тем хуже статистика.

Вы спросите, а как же всеми любимый миф о кальции в молоке и полезности для костей? Проверил просто по интернету и опять - чем ниже потребление - тем меньше переломов.

Смотрю как рак помолодел и волосы дыбом! 19, 24, 28 лет обращаться к нам за помощью. А молочных продуктов в магазинах все больше и больше.

Я не врач и не исследователь. Спасти женщин и мужчин от смертельной болезни могут сегодня только ежегодные обследования. Но и не поделиться этой информацией я не мог.

Новости
Известные мужчины стали на защиту здоровья украинок

“ Китайское исследование “

О влиянии питания на здоровье. В основе книги лежит самое масштабное в истории науки исследование связи между тем, что мы едим и тем, чем мы болеем. Автор книги — крупнейший мировой специалист по биохимии — Колин Кэмпбелл сделал ряд открытий, которые изменили взгляды на питание миллионов людей. Оказывается, продукты, которыми мы старательно кормим своих детей, считая их полезными, приводят к возникновению главных болезней-убийц: рака, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Вред от молочных продуктов: исследование

Facebook Уриэля Штерна

Вред от молочных продуктов: исследование

Facebook Уриэля Штерна

Вред от молочных продуктов: исследование

Facebook Уриэля Штерна

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Уриэль ШтернУриэль Штерн
Источник
Источник:Facebook Уриэля Штерна
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
26
18
Смешно
19
Интересно
4
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
Чушь ,понятно что если человек никогда не пил настоящего молока,то тот раствор клея ПВА ,что продается сегодня ему будет вредить и не только ему ,но всем,а люди употребляющие с детства нормальное домашнее молоко ,перечисленными болячками не страдают так часто как написано,а наоборот живут дольше и здоровее ..пример тому бабушки в сёлах ,конечно сегодня нормальное молоко редкость.,а с учётом евростандартизации .то его чем дальше тем вообще не будет..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины