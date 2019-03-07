Долго не хотел про это писать, но в одной интересной книге подробно описывается колоссальный вред от молочных продуктов в большом количестве.

Хочу подчеркнуть от любых молочных, включая кисломолочные и т.д.

Скоро три года, как я перестал ВООБЩЕ употреблять такие продукты. За эти три года все больше и больше моих друзей и знакомых сдали тест на переносимость лактозы и сегодня употребляют “молоко” из миндаля или сои.

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Самое страшное, что в книге приводятся данные потребления молочных продуктов и рака молочной железы и простаты. Графики очень не утешительные.

Чем больше молока - тем хуже статистика.

Вы спросите, а как же всеми любимый миф о кальции в молоке и полезности для костей? Проверил просто по интернету и опять - чем ниже потребление - тем меньше переломов.

Смотрю как рак помолодел и волосы дыбом! 19, 24, 28 лет обращаться к нам за помощью. А молочных продуктов в магазинах все больше и больше.

Я не врач и не исследователь. Спасти женщин и мужчин от смертельной болезни могут сегодня только ежегодные обследования. Но и не поделиться этой информацией я не мог.

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“ Китайское исследование “

О влиянии питания на здоровье. В основе книги лежит самое масштабное в истории науки исследование связи между тем, что мы едим и тем, чем мы болеем. Автор книги — крупнейший мировой специалист по биохимии — Колин Кэмпбелл сделал ряд открытий, которые изменили взгляды на питание миллионов людей. Оказывается, продукты, которыми мы старательно кормим своих детей, считая их полезными, приводят к возникновению главных болезней-убийц: рака, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Facebook Уриэля Штерна

Facebook Уриэля Штерна

Facebook Уриэля Штерна

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