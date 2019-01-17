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/Здоровое питание

Улучшают здоровье и самочувствие: медики назвали самые полезные напитки

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Для улучшения здоровья и поддержания организма в тонусе достаточно выпивать всего одну чашку чая в день. При этом зеленые сорта более полезны, чем черные.

На первом месте среди полезных напитков стоит обычная чистая вода — ее нужно пить больше всего. На втором месте находится кофе, сообщила диетолог Оксана Скиталинская, пишет УНН.

"Травяной, зеленый и черный чай должны дополнять водный рацион. Одна-две чашки в день, но лучше одна", — пояснила диетолог.

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Иллюстрация

Pexels

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Она отметила, что зеленый чай ценится своими антиоксидантами, которые улучшаю работу печени. Также полезными являются отвары из трав и компоты из сухофруктов.

Как писал OBOZREVATEL, медики назвали список самых опасных напитков для здоровья человека. У каждого из них, кроме полезных, есть и негативные свойства, которые влияют на желудочно-кишечный тракт.

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Место
Украина
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