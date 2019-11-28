Как правильно есть бананы: диетолог назвала пользу и вред популярного фрукта

Бананы можно найти на фруктовых раскладках магазинов круглый год, но особенно востребована эта ягода в зимнее время, когда ассортимент свежих плодов не так уж и велик.

Польза и вред этого продукта вызывает массу дискуссий среди сторонников здорового питания. Кто-то рекомендует отказаться от него, поскольку он сладкий и якобы может спровоцировать набор веса и нарушить углеводный обмен. Некоторые наоборот, рекомендуют его употреблять ежедневно, не боясь за фигуру, мол, эффект быстрых углеводов в нем нивелируется набором полезных компонентов.

Итак, чем же полезны бананы, и чем и кому они могут навредить? MedOboz помогла разобраться гастроэнтеролог Наталья Гордиенко.

Банан - это вкусно и полезно Pplus

Поддерживает сердце

Банан можно смело вносить в список главных продуктов для поддержания здоровья сердца. Он является одним из лидеров по содержанию калия и магния, необходимых для бесперебойной работы сердечно-сосудистой системы.

Также бананы помогают сохранить молодость кожи и нервной системы, поскольку в них содержится много натуральных антиоксидантов, нейтрализующих действие вредных веществ, попадающих в организм извне.

В помощь спортсменам

Желтая ягода на самом деле является высокоуглеводным продуктом. При этом углеводы, которые в ней содержатся, правильно усваиваются организмом, не провоцируя негативных последствий вроде мощных вбросов инсулина в кровь, образования "рыхлого" подкожного жира и т.д.

Именно поэтому банан может стать прекрасной поддержкой для спортсменов после силовых тренировок. Он поможет закрыть возникшее углеводное окно, восстановить утраченную энергию и полезные вещества, которые организм теряет в процессе потения.

Нельзя при сахарном диабете

В бананах содержится достаточно большое количество крахмала. Именно поэтому продукт может спровоцировать приступ метеоризма. И особенно этот риск существует для пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Также у бананов есть свойство увеличивать вязкость крови, потому поосторожничать с их употреблением стоит тем, у кого имеется варикозное расширение вен и отмечается повышенная густота крови.

Не стоит включать в свой рацион эту ягоду и при сахарном диабете, поскольку она имеет высокий гликемический индекс и может спровоцировать ухудшение самочувствия.

Лучше есть отдельно от всего

Наиболее оптимальная порция бананов в день – не более двух плодов. При этом их стоит съесть отдельно от основного приема пищи, выдержав интервал не меньше часа. Иначе последствием могут стать рези в животе и вздутие.

И самое главное: не стоит употреблять бананы в сочетании с молочными продуктами (как например, молочно-банановый коктейль или творог с бананом). Дело в том, что крахмал фрукта и животный белок плохо сочетаются между собой, усложняют процесс пищеварения и могут спровоцировать диарею и приступ метеоризма.

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