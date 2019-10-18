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/ Здоровое питание

Ученые назвали продукты, от которых воняет тело

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Ученые выяснили, что употребление определенных продуктов может сделать естественный запах тела неприятным для обоняния.

Об этом сообщает МедикФорум. К примеру, плохой запах пота бывает у тех, кто употребляет много мяса.

Ученые назвали продукты, от которых воняет тело

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Запах изо рта: причины

Специфический запах тела могут вызвать помидоры из-за содержания каротидов и терпенов. При этом даже полезные продукты, к примеру спаржа и капуста, могут сделать запах тела неприятным.

Сам феномен появления неприятного запаха тела называется "бромгидроз", его вызывают бактерии, которые живут на человеческой коже и питаются потом. Запах, исходящий от тела – это запах их продуктов жизнедеятельности.

Если в человеческом организме не активен определенный фермент, то тело может начать плохо пахнуть даже из-за рыбы. При этом сам человек этот запах не будет ощущать.

Капуста может вызвать запах серы, вздутие и метеоризм. Кроме того, вздутие в кишечнике из-за скопившегося в нем газа метанола может стать следствием употребления спаржи. Ее употребление также способно сделать едким запах пота.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как запах горелого хлеба спас девушку от страшной болезни

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Темы
Здоровье Диеты и фитнес
Место
Украина
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