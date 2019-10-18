Ученые назвали продукты, от которых воняет тело

Ученые выяснили, что употребление определенных продуктов может сделать естественный запах тела неприятным для обоняния.

Об этом сообщает МедикФорум. К примеру, плохой запах пота бывает у тех, кто употребляет много мяса.

Специфический запах тела могут вызвать помидоры из-за содержания каротидов и терпенов. При этом даже полезные продукты, к примеру спаржа и капуста, могут сделать запах тела неприятным.

Сам феномен появления неприятного запаха тела называется "бромгидроз", его вызывают бактерии, которые живут на человеческой коже и питаются потом. Запах, исходящий от тела – это запах их продуктов жизнедеятельности.

Если в человеческом организме не активен определенный фермент, то тело может начать плохо пахнуть даже из-за рыбы. При этом сам человек этот запах не будет ощущать.

Капуста может вызвать запах серы, вздутие и метеоризм. Кроме того, вздутие в кишечнике из-за скопившегося в нем газа метанола может стать следствием употребления спаржи. Ее употребление также способно сделать едким запах пота.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как запах горелого хлеба спас девушку от страшной болезни

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!