МоваЯзык
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровый рацион

Ученые узнали неожиданную пользу алкоголя

1.2тЧитать материал на украинском

Люди, употребляющие алкоголь в умеренных количествах, имеют большую продолжительность жизни, нежели заядлые трезвенники.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, передает WKRC-TV. В исследовании принимали участие более 1,6 тысячи человек. Каждые шесть месяцев, начиная с 2003 года, добровольцы проходили неврологические и нейропсихологические тесты, а также выполняли когнитивные и физические задачи.

Так, согласно исследованию 90+ Study, целью которого было выявление факторов долгожительства, те, кто выпивал умеренное количество спиртных напитков и кофе, чаще доживали до 90-летнего возраста, чем те, кто их не пил. Более того, у людей старше 70 лет с избыточным весом риск смерти был ниже, чем у испытуемых с обычным или недостаточным весом

Новости
Супрун рассказала украинцам о лечении алкоголем

Алкоголь

Алкоголь

bujinfo.am

Также стало ясно, что более 40 процентов людей старше 90 лет страдали деменцией, а почти 80 процентов являлись инвалидами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что люди, употребляющие небольшие порции спиртного, гораздо реже попадают в больницы, чем полные трезвенники или алкоголики.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины