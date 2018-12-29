Ученые узнали неожиданную пользу алкоголя

Люди, употребляющие алкоголь в умеренных количествах, имеют большую продолжительность жизни, нежели заядлые трезвенники.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, передает WKRC-TV. В исследовании принимали участие более 1,6 тысячи человек. Каждые шесть месяцев, начиная с 2003 года, добровольцы проходили неврологические и нейропсихологические тесты, а также выполняли когнитивные и физические задачи.

Так, согласно исследованию 90+ Study, целью которого было выявление факторов долгожительства, те, кто выпивал умеренное количество спиртных напитков и кофе, чаще доживали до 90-летнего возраста, чем те, кто их не пил. Более того, у людей старше 70 лет с избыточным весом риск смерти был ниже, чем у испытуемых с обычным или недостаточным весом

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Также стало ясно, что более 40 процентов людей старше 90 лет страдали деменцией, а почти 80 процентов являлись инвалидами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что люди, употребляющие небольшие порции спиртного, гораздо реже попадают в больницы, чем полные трезвенники или алкоголики.