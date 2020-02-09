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/ Здоровое питание

Ученые развенчали миф о вреде кофе

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Кофе не принесет никакого вреда организму взрослого здорового человека, если его употреблять умеренно.

Также напиток не содержит никаких токсинов, пишет lenta.ru. Популярный миф о кофе развенчала эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.

Она рассказала, что калорийность чашки кофе без сахара, молока и других добавок практически равняется нулю. При этом ощущение прилива энергии достигается лишь благодаря воздействию кофеина.

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По словам эксперта, кофе влияет на организ сильнее, чем чай. Он влияет на человека в течение восьми часов и имеет распределяющий эффект. В отличие от чая, эффект которого намного сильнее и держится примерно два часа.

Кофе

Кофе

РИА Новости

Тихонова не рекомендует пить кофе детям, поскольку в период, когда идет формирование организма, могут появиться отклонения, которые проявятся в будущем.

Она отметила, что в кофейных зернах содержатся витамины и многие нужные организму микроэлементы. При обжарке многие полезные свойства теряются, однако сохраняются витамины группы B.

"Если вы пьете кофе и едите яблоко, витамин С усвоится лучше", – отметила эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что экологи призывают отказаться от использования одноразовых стаканчиков для кофе, которые являются причиной загрязнения атмосферы выбросами СО2 и токсичны для здоровья людей.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
кофе
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