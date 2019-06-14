Ученые рассказали о новой угрозе от фастфуда

Чрезмерное употребление фастфуд способствует раннему старению мозга.

Об это заявили австралийские ученые, которые провели соответствующее исследование, передает MedicalXpress.

Специалисты Австралийского национального университета изучили итоги 200 работ по теме и пришли к выводу, что фастфуд пагубно влияет на человека.

"Мы нашли убедительные доказательства того, что нездоровые привычки питания и отсутствие физических упражнений в течение длительного периода времени ставят их под серьезный риск развития диабета 2 типа и значительного снижения функции мозга", – отметили ученые.

Фастфуд

Как сообщал OBOZREVATEL:

Известный диетолог Светлана Фус рассказала, что человек может отказаться от фастфуда и контролировать аппетит, если сознательно этого захочет.

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов, которые вредят здоровью и даже являются ядом для организма.

Также специалисты раскрыли несколько фактов о фастфуде, о которых не расскажут в заведении быстрого питания.

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