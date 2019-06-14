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/Здоровое питание

Ученые рассказали о новой угрозе от фастфуда

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Чрезмерное употребление фастфуд способствует раннему старению мозга.

Об это заявили австралийские ученые, которые провели соответствующее исследование, передает MedicalXpress.

Специалисты Австралийского национального университета изучили итоги 200 работ по теме и пришли к выводу, что фастфуд пагубно влияет на человека.

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"Мы нашли убедительные доказательства того, что нездоровые привычки питания и отсутствие физических упражнений в течение длительного периода времени ставят их под серьезный риск развития диабета 2 типа и значительного снижения функции мозга", – отметили ученые.

Фастфуд

Фастфуд

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Место
Австралия
Теги
едафаст фудпитаниездоровье
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