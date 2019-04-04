Ученые определили опасную дозу пива для мозга

В США ученые доказали, что чрезмерное употребление пива значительно замедляло рост мозга.

Исследователи из Национального исследовательского центра приматов штата Орегон при помощи помощью магнитно-резонансной томографии зафиксировали замедление роста мозга примерно на 0,25 миллиметра в год на каждый грамм алкоголя, потребляемого на килограмм веса, сообщает eNeuro.

Ученые провели эксперимент на животных. Так, нормальный рост мозга у макак-резусов подросткового возраста составляет один миллиметр за 1,87 года. Мозг подростка более чувствителен к алкоголю, чем мозг взрослого, потому что связи между клетками мозга еще не настолько прочны и их легче нарушить. Одна из частей мозга, на которую воздействует алкоголь, это гиппокамп — область, которая отвечает за обучение и память.

Известно, что алкоголь повреждает или даже разрушает клетки головного мозга в этой области, что неудивительно, зная, что многие люди переживают нечеткие воспоминания или даже их полное отсутствие после употребления алкоголя.

Пиво

Как сообщал OBOZREVATEL, названа смертельно опасная доза алкоголя для женщин и мужчин.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!