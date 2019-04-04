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/Здоровое питание

Ученые определили опасную дозу пива для мозга

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В США ученые доказали, что чрезмерное употребление пива значительно замедляло рост мозга.

Исследователи из Национального исследовательского центра приматов штата Орегон при помощи помощью магнитно-резонансной томографии зафиксировали замедление роста мозга примерно на 0,25 миллиметра в год на каждый грамм алкоголя, потребляемого на килограмм веса, сообщает eNeuro.

Ученые провели эксперимент на животных. Так, нормальный рост мозга у макак-резусов подросткового возраста составляет один миллиметр за 1,87 года. Мозг подростка более чувствителен к алкоголю, чем мозг взрослого, потому что связи между клетками мозга еще не настолько прочны и их легче нарушить. Одна из частей мозга, на которую воздействует алкоголь, это гиппокамп — область, которая отвечает за обучение и память.

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Известно, что алкоголь повреждает или даже разрушает клетки головного мозга в этой области, что неудивительно, зная, что многие люди переживают нечеткие воспоминания или даже их полное отсутствие после употребления алкоголя.

Пиво

Пиво

Как сообщал OBOZREVATEL, названа смертельно опасная доза алкоголя для женщин и мужчин.

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Место
США
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