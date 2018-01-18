Ученые официально разрешили есть углеводы на ночь

Не стоит переживать из-за того, в какое время суток нужно есть углеводы. Главное, не перегружать ими любой прием пищи, как утром, так и вечером.

Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на врача Адама Коллинза из Университета Суррея.

Он провел исследование, в ходе которого использовал данные группы здоровых добровольцев.

"Мы хотели увидеть, как их организмы справятся с потреблением большей части углеводов утром или вечером. Мы также хотели выяснить, адаптируются организмы добровольцев со временем. Всем им мы предложили потреблять фиксированное количество углеводов ежедневно, таких как овощи, хлеб и макароны. В течение первых пяти дней мы просили их потреблять большую часть суточной нормы углеводов на завтрак, оставив лишь небольшое количество на обед. Затем они пять дней ели в обычном режиме, прежде чем перейти на завтраки с низким содержанием углеводов и ужинами с высоким содержанием углеводов в течение последних пяти дней", - поясняет он.

Позжде команда доктора Коллинза измеряла уровень глюкозы в крови. Когда исследователи проверили добровольцев на следующий день после высокоуглеводных завтраков и обедов с низким содержанием углеводов, они обнаружили, что средний уровень глюкозы в крови составлял 15,9 единиц.

А вот когда они сделали те же исследования через пять дней после низкоуглеводных завтраков и высокоуглеводных ужинов, средний уровень глюкозы снизился до 10,4 единиц, что было значительно ниже, чем ожидалось.

По словам доктора, важнее не то, когда вы едите свои углеводы, а длина периода "голодания" без углеводов, предшествующего этой пищи.

"Если у вас был большой промежуток с момента последнего приема углеводов, ваш организм будет более готов к ним. Естественно, что это происходит утром, потому что у вас была вся ночь, когда вы спали. Но наше небольшое исследование показывает: если вы питаетесь небольшим количеством углеводов в течение большей части дня, - это имеет аналогичный эффект", - говорит он.

"Иначе говоря, после нескольких дней завтраков с низким содержанием углеводов и ужинов с высоким содержанием углеводов - ваш организм привыкнет к этому. Он станет лучше реагировать на высокоуглеводную пищу вечером", - добавляет эксперт.

Доктор Коллинз сейчас начинает обширное исследование, которое даст более четкие ответы.

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