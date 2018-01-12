Ученые назвали опасность диетических продуктов

Диетические продукты могут быть опаснее, чем жирная пища.

Как сообщает еxpres.ua, некоторые из них вызывают необратимые изменения в работе печени и мозга. Как отметили ученые из США, многие диетические продукты на самом деле содержат много сахара и лишь маскируются под полезную пищу.

К таким выводам специалисты пришли после наблюдения за несколькими группами крыс. Часть грызунов питалась обычными продуктами, другая - диетическими продуктами с почти полным отсутствием жира, а третья - высококалорийной жирной пищей. Через месяц специалисты измерили доли жира и мышц в их теле, оценили другие жизненные показатели.

Оказалось, что две последние группы стали набирать вес. При этом жир начал накапливаться в печени, а в мозгу и кишечника зафиксировали много следов хронических воспалений.

Таких процессов не заметили в организме крыс, которых кормили сбалансированной пищей. Отказ от "диеты" не приводил к восстановлению организма. Специалисты считают, что переход на диетическое питание заметно меняет состав микрофлоры кишечника, делая ее более склонной к воспалениям и заболеваний.

Как ранее сообщал "МедОбоз", эксперты из U.S. News and World Report выбрали самую лучшую диету из 38 признанных в США.