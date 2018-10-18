Ученые назвали главное условие продления жизни

Оптимальный уровень ряда витаминов, минеральных веществ и других соединений способен уменьшить риск преждевременной смерти, продлить жизнь и обеспечить здоровое старение.

К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде (США), передает MedicalXpress. Как стало известно, жители развитых стран, включая 70 процентов американцев, испытывают нехватку в одном или нескольких важных для организма веществах.

Несмотря на то, что дефицит витаминов не настолько силен, чтобы вызвать цингу или рахит, ученые уверены, что недостаток имеет долгосрочные последствия. Так, витамин D, омега-3-ненасыщенные жирные кислоты и магний являются необходимыми компонентами ферментов, которые участвуют в восстановлении ДНК, обеспечивают здоровье кровеносных сосудов и предотвращают окислительный стресс.

Если человек ощущает нехватку витаминов и минералов, организм вынужден тратить их ограниченное количество для поддержания жизненно важных функций и репродуктивного здоровья за счет остальных потребностей.

Так у людей, страдающих от хронического недостатка витамина К и селена, вырабатывается меньше ферментов, способствующих здоровью артерий, из-за чего повышается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые выяснили, что на продолжительность жизни влияет достаточное количество таких веществ как таурин, эрготионеин, пирролохинолинхинон, а также каротиноиды лютеин, зеаксантин, ликопен, α- и β-каротин, β-криптоксантин и астаксантин.

Включение в рацион достаточного количества данных молекул поможет предотвратить преждевременное старение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали секрет долголетия из-за пищи.