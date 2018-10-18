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/Здоровый рацион

Ученые назвали главное условие продления жизни

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Оптимальный уровень ряда витаминов, минеральных веществ и других соединений способен уменьшить риск преждевременной смерти, продлить жизнь и обеспечить здоровое старение.

К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде (США), передает MedicalXpress. Как стало известно, жители развитых стран, включая 70 процентов американцев, испытывают нехватку в одном или нескольких важных для организма веществах.

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Несмотря на то, что дефицит витаминов не настолько силен, чтобы вызвать цингу или рахит, ученые уверены, что недостаток имеет долгосрочные последствия. Так, витамин D, омега-3-ненасыщенные жирные кислоты и магний являются необходимыми компонентами ферментов, которые участвуют в восстановлении ДНК, обеспечивают здоровье кровеносных сосудов и предотвращают окислительный стресс.

Если человек ощущает нехватку витаминов и минералов, организм вынужден тратить их ограниченное количество для поддержания жизненно важных функций и репродуктивного здоровья за счет остальных потребностей.

Так у людей, страдающих от хронического недостатка витамина К и селена, вырабатывается меньше ферментов, способствующих здоровью артерий, из-за чего повышается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые выяснили, что на продолжительность жизни влияет достаточное количество таких веществ как таурин, эрготионеин, пирролохинолинхинон, а также каротиноиды лютеин, зеаксантин, ликопен, α- и β-каротин, β-криптоксантин и астаксантин.

Включение в рацион достаточного количества данных молекул поможет предотвратить преждевременное старение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали секрет долголетия из-за пищи.

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