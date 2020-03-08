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/ Здоровое питание

Ученые назвали безопасную дозу яиц в день

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Умеренное потребление яиц не принесет никакого вреда здоровью, в частности – сердечно-сосудистой системе.

К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета после нового исследования, результаты которого представлены в Американском журнале клинического питания.

Уточняется, что безопасно можно потреблять по одному яйцу в день. Чтобы обеспечить точность результатов, исследователи изучили потребление более чем 146 тысяч человек из 21 страны, а также случаи заболевания более 31 тысяч пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Те, кто ел семь или меньше яиц в неделю, не имели высокого риска заболеваний или смертности.

яйца польза и вред

яйца польза и вред

https://www.koolinar.ru/

"Умеренное потребление яиц, около одного яйца в день, не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, даже если люди имеют историю сердечно-сосудистых заболеваний и диабета", – рассказал ведущий автор исследования Махшид Дегхан.

По словам заведующего кафедры питания Фрэнка Ху, человек может съесть на завтрак и два яйца, однако не более одного или двух раз в неделю. В желтке содержится много холестерина, избыток которого связан с высоким риском атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали, что чрезмерное употребление куриных яиц увеличивает риски преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. В США за один только 2012 год каждый съедал в среднем по 254 яйца, а в 2017 – 279.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Темы
Питание Здоровье
Место
США
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