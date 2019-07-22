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/ Здоровое питание

"Убивают" молодость: назван топ самых вредных продуктов

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Исключение из рациона всего восьми продуктов помогут дольше сохранить молодость и здоровье.

На первом месте среди врагов молодости стоит сахар. Он наносит урон клеткам и снижает скорость синтеза коллагена, из-за чего кожа теряет упругость и образуются морщины, пишет Medik Forum.

Чрезмерное употребление соли тоже способно состарить организм раньше времени, поскольку она задерживает жидкость в организме и вызывает отечность.

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Настоящие проблемы с сердцем вызывают энергетические напитки. Их употребление способствует аритмии и разрушает зубную эмаль.

Также вреден алкоголь, который сказывается не только на состоянии кожи, но и на других органах.

Старение (иллюстрация)

Старение (иллюстрация)

schastie-ryadom.ru

Одним из наиболее неожиданных продуктов в этом списке стала кукуруза и блюда из нее. Они ускоряют старение едва ли не в десять раз из-за дисбаланса омега 3 и омега 6.

Кофеин, особенно в больших количествах, способен вызвать обезвоживание, что плохо отразится на коже.

Еще один "убийца" молодости – это переработанное мясо, то есть колбаса и другие подобные продукты. Замыкает список выпечка и другие сладости.

Как писал OBOZREVATEL, стоматологи составили топ самых вредных для зубов напитков и продуктов. Его возглавил один из видов чая.

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