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/Здоровое питание

Убивает больше, чем война: украинцев призвали отказаться от популярного продукта

5.4тЧитать материал на украинском

Люди в Украине сегодня имеют возможность полностью отказаться от употребления в пищу мяса, поскольку его излишек приносит большой вред здоровью.

Об этом рассказал в эфире ObozTV киевский веган-активист, организатор фестиваля Kyiv Vegan Boom Рудольф Краевский. По его словам, украинцам доступны продукты, которые могут заменить мясо в рационе.

Как отметил Краевский, люди "быстро уходят из жизни из-за любви к продуктам животноводства". По его словам, статистика смертей от любви к мясу "превышает смерти от войн".

"Лучше и проще всего в наше время заменять мясо альтернативами. Это сейтан, соевый стейк, соевый гуляш, соевый сыр тофу. Это сыры пока что импортные, но украинцы уже адаптируются, будут новые производства. Сыры растительного происхождения – с запахами, с текстурами, со всем необходимым, но при этом без химии", – заявил он.

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По его словам, все перечисленные продукты есть в магазинах в больших городах Украины, а в небольших городах это можно с доставкой заказать.

Краевский призвал переходить на более натуральный способ питания – цельный и сезонный.

"Те же самые семечки подсолнуха и тыквы, орехи, содержат в себе все аминокислоты и кальций даже в избытке для человека", – заявил веган.

"Зимой надо есть больше сезонных продуктов – все виды капусты, свеклы, моркови. Все это содержит все необходимое", – добавил он.

Убивает больше, чем война: украинцев призвали отказаться от популярного продукта

flytothesky.ru

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПитаниеДиеты и фитнес
Персона
Рудольф Краевский
Место
Украина
Теги
диетавеган
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Pooh Vini
Pooh Vini
И женщину резиновую. Длбеб веганский
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