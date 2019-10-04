"Очень полезно!" Диетолог назвала топ-3 варианта перекуса

Отличные варианты сытного и полезного для здоровья перекуса – это кокос, орехи и авокадо.

Такой совет дала в эфире ObozTV диетолог, фуд-терапевт и врач функциональной медицины Екатерина Толстикова. Она объяснила, какие продукты можно считать "суперфудом", а какие – просто бесполезны.

Диетолог рассказала, что "суперфудами" с профессиональной точки зрения считаются продукты с высоким содержанием антиоксидантов.

Индекс антиоксидантной активности определяется по специальной шкале ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity). Основываясь на оценках этой шкалы и выстраивается рейтинг различных продуктов. Но есть некоторые нюансы.

"Среди лидеров, например, ягоды асаи. Но ягоды асаи у нас (в Украине. – Ред.) не растут. А содержание антиоксидантов в них сохраняется на таком высоком уровне только в первые шесть часов после того, как ягоды сорвали. Пока же их к нам довезут, сублимируют, высушат – они уже не будут суперфудом. Так же, как ягоды годжи и так далее", – отметила специалист.

Впрочем, среди отечественных продуктов тоже есть свои суперфуды, успокоила врач. Так, по ее словам, большое количество антиоксидантов по индексу ORAC содержится в орехах.

"И бразильский, и грецкий орех – тоже суперфуд. Если человек будет употреблять орехи каждый день, он будет влиять на свое здоровье правильно. Это еда, которой нужно немного, но в небольшом количестве содержится очень много полезных веществ", – подчеркнула Толстикова.

Обычные грецкие орехи – тоже "суперфуд" iStock

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