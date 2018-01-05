Як себе вести під час новорічних канікул за столом, щоб насолодитися святковими делікатесами і дотриматись принципів здорового харчування?
На що звернути увагу у харчуванні під час свят:
- До кожної м'ясної або рибної страви обов'язково з'їдайте дві порції овочів.
- Обережно з м’ясом, особливо після посту. Велика його кількість причина появи чи загострення подагри і захворювань зі сторони ШКТ.
- Вживайте більшу кількість клітковини. Щоб допомогти роботі кишківника, пам'ятаймо про клітковину, яка діє як "віник", просуває далі харчовий вміст по ШКТ.
- Джерела клітковини – це овочеві страви, наприклад: вінегрет, капуста з грибами та каші (гречка, пшоно, пшениця, тощо).
- Фрукти та компот з сухофруктів - це також порції клітковини, які спонукають кишківник до роботи. Але компот без цукру. Через пару годин після приготування він буде солодкий.
- Пам’ятайте про режим харчування, це дає змогу контролювати відчуття голоду. Голод у поєднанні з ароматом страв не дозволить вам робити розумну порцію та насолодитися святковими стравами.
- Вживайте достатню кількість води між прийомами їжі.
Я знаю, що зробити здоровий вибір на свята просто, якщо НЕ ТІЛЬКИ ЇЖІ присвячувати весь свій час!
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