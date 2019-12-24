Назван топ-5 самых опасных продуктов на Новый год

Традиционные блюда на Новый год могут стать причиной пищевого отравления.
Антирейтинг самых опасных новогодних продуктов возглавляют салаты, заправленные майонезом и сметаной, рассказала в эфире ObozTV микробиолог и бактериолог Оксана Вольская.
Условия и сроки хранения салатов (особенно оливье) часто нарушаются, и в них активно размножаются бактерии.
Второе место, по словам Вольской, занимает рыба и рыбные блюда.
На третье место она поставила кондитерские изделия с большим содержанием масляного или белкового крема и яиц.
Также микробиолог настоятельно посоветовала отказаться от домашней консервации, особенно тушенок.
"Большая часть случаев ботулизма – это консервация и соленая или копченая рыба. Поэтому для новогоднего стола я бы не рекомендовала никакие виды консервов. Вообще", – подчеркнула она.
Наконец, Вольская включила в группу риска красную и черную икру.
"С точки зрения микробиологии, в баночной икре может быть тот же ботулотоксин. Если у вас есть знакомый производитель икры – вам, конечно, повезло. Вы точно знаете, что получаете гарантированный продукт. Если говорить о развесной икре – то это рулетка. Или там будет кишечная палочка, или сальмонелла, или клебсиелла, или золотистый стафилококк...", – предупредила специалист.
Итак, топ-5 самых опасных новогодних продуктов по версии микробиолога выглядит таким образом:
готовые салаты, заправленные майонезом или другим соусом;
рыба и рыбные блюда;
кондитерские изделия с большим количеством крема;
домашняя консервация;
красная и черная икра.
Неправильный выбор новогодних блюд может привести к расстройствам пищеварения и даже отравлениям
kherson.life
Как писал OBOZREVATEL, врач-диетолог и генетик Людмила Гончарова также посоветовала убрать с новогоднего стола ряд продуктов, которые содержат загустители и могут сгущать кровь.
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