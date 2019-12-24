Назван топ-5 самых опасных продуктов на Новый год

Традиционные блюда на Новый год могут стать причиной пищевого отравления.

Антирейтинг самых опасных новогодних продуктов возглавляют салаты, заправленные майонезом и сметаной, рассказала в эфире ObozTV микробиолог и бактериолог Оксана Вольская.

Условия и сроки хранения салатов (особенно оливье) часто нарушаются, и в них активно размножаются бактерии.

Второе место, по словам Вольской, занимает рыба и рыбные блюда.

На третье место она поставила кондитерские изделия с большим содержанием масляного или белкового крема и яиц.

Также микробиолог настоятельно посоветовала отказаться от домашней консервации, особенно тушенок.

"Большая часть случаев ботулизма – это консервация и соленая или копченая рыба. Поэтому для новогоднего стола я бы не рекомендовала никакие виды консервов. Вообще", – подчеркнула она.

Наконец, Вольская включила в группу риска красную и черную икру.

"С точки зрения микробиологии, в баночной икре может быть тот же ботулотоксин. Если у вас есть знакомый производитель икры – вам, конечно, повезло. Вы точно знаете, что получаете гарантированный продукт. Если говорить о развесной икре – то это рулетка. Или там будет кишечная палочка, или сальмонелла, или клебсиелла, или золотистый стафилококк...", – предупредила специалист.

Итак, топ-5 самых опасных новогодних продуктов по версии микробиолога выглядит таким образом:

готовые салаты, заправленные майонезом или другим соусом; рыба и рыбные блюда; кондитерские изделия с большим количеством крема; домашняя консервация; красная и черная икра.

Неправильный выбор новогодних блюд может привести к расстройствам пищеварения и даже отравлениям kherson.life

Как писал OBOZREVATEL, врач-диетолог и генетик Людмила Гончарова также посоветовала убрать с новогоднего стола ряд продуктов, которые содержат загустители и могут сгущать кровь.

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