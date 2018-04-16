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Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Кулинарный экспертВсе статьи автора

ТОП-5 продуктов весеннего рациона

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Сезонность и локальность – это то идеальное сочетание, которое используют самые лучшие рестораны мира. Ничего лучше пока не придумали и я уверен, что и не придумают. Прелесть такого подхода к приготовлению еды состоит еще и в том, что каждый из вас может применять его на домашней кухне.

Для того, чтобы понять, что же такого особенного в сезонности и локальности нужно немного обратится к истории. Раньше (и я имею в виду несколько веков назад) люди питались только теми продуктами, которое выращивали только в их регионе. Условий для транспортировки не было как таковых вообще, они появились значительно позже.

Когда же наступила эра активного экспорта понятие локальности – размылось, культуры и разные продукты смешались. На сезонность же свое сильное влияние сказывает бизнес, который диктует то, что вы будете покупать. Мы привыкли, что овощи и фрукты можно увидеть круглый год в больших супермаркетах и мы им не удивляемся. Но! Экспортирование продукты имеют совсем другое качество, а соответственно – и другой вкус. К примеру, если вы купите все ингредиенты для гуакамоле, то вы не получите тот самый мексиканский вкус, а если приготовите в Италии борщ – то его вкус тоже не будет украинским. Если вы зимой купите клубнику, у которой будет такой же вкус и вид, но по своему составу – это будет далеко не клубника.

Под всеми этими факторами – наше отношение к еде изменилось далеко не в лучшую сторону. Поэтому я всячески призываю обратить внимание на локальные сезонные продукты, которые кроме того, что они вкусные, еще и полезные.

Ведь украинские продукты уже “в нашей крови”, мы помним их вкус с детства и именно они дарят нам ощущение тепла и уюта при каждом кусочке. А если сюда добавить еще и сезонность – то это будет настоящий коктейль вкуса, который нужно есть прямо здесь и сейчас.

Середина апреля (а это сейчас!) – лучшее время для того, чтобы подготовится к сезонным продуктам весны и не упустить шанс насытится этим божественным вкусом.

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5 весенних продуктов, которые обязательно нужно успеть попробовать:

Черемша – ее можно перебивать в блендере с куриным бульоном для получения идеального соуса (который кстати, будет очень хорошо сохраняться). Или же ее можно консервировать, тогда она становится очень мягкой.

Сморчки – это небольшие грибы с рыхлой шапочкой. Их сезон – всего пару недель весной, уже летом и осенью вы их совсем не найдете. У этих грибов более нежный вкус и другая структура. Вам нужно обязательно успеть их попробовать!

Ревень – если у весны есть вкус, то это точно вкус пирога с ревенем. Он безумно прост в приготовлении, но его вкус просто божественный. К тому же, из ревеня можно готовить варенье или соусы. Но будьте внимательны – сезон ревеня длится недолго и его очень легко пропустить.

Спаржа – я согласен, что это дорогой продукт и возможно ему не совсем место в этом списке. Но именно весной – сезон этого продукта и вкус спаржи просто потрясающий, поверьте, такой спаржи вы уже не попробуете летом. К тому же, в этот период цена на нее резко падает – на рынке ее можно купить от 50-70 грн за полкилограмма (а в другое время цены начинаются от 350 грн). Как по мне, это отличная возможность попробовать дорогой продукт за такую цену.

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Цветы – это незаменимая добавка в весенние салаты. Это не какие-то особые виды цветов, а те, что растут даже у вас за окном. К примеру, чтобы почувствовать вкус десяти вишен, вам достаточно всего одного цветка с дерева, ведь они очень насыщенные вкусом и ароматом. Так что не упустите возможность поэкспериментировать! Также еще весна прекрасный период для того, чтобы собирать шишки. Из них можно готовить варенье, или же просто добавлять в соусы или чай.

И мой главный совет – идите на рынок, нигде больше вы не почувствуете весну лучше, чем там. Начиная от середины апреля рынки просыпаются от зимней спячки и продукты там будут меняться каждый день – они все свежие, вкусные и безумно сочные.

Если вы дочитали до конца, то прямо сейчас закрывайте ваш ноутбук/выключайте компьютер или смартфон – и идете на рынок. Именно там на вас ждут весенние и невероятно вкусные продукты!

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Евгений КлопотенкоЕвгений Клопотенко
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