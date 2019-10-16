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/ Блоги - Здоровое питание

Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
Диетолог Все статьи автора

Топ-10 ошибок при похудении

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Представляю вашему вниманию топ-10 ошибок худеющих. Найдёте здесь свою?

  • Создавать ложные запреты из продуктов, тем самым ограничивая разнообразие рациона (на бананы, хлеб, молоко и т.д.).

  • Пить 8 стаканов воды/2 литра обязательно, через силу, потому что "так надо", на самом деле – нет

  • Худеть за счёт временных рамок: не есть после 6, не есть 18 часов и т.д. Это метод, конечно, но не самый лучший.

  • Считать, что в продуктах нет должного количества витаминов и минералов и обязательно пить БАДы и другие добавки.

  • Расстраиваться, когда не потерял 10 кг в месяц. Ставьте себе реальные цели! 3-4 кг в месяц это отличный результат.

  • Искать волшебную, уникальную диету, которая будет создана именно для вас, под ваш генотип и т.д. Это так не работает, только здоровое питание и физическая активность. А это почти идентично для всех.

  • Не разрешать себе слабости. Зачем нужен перфекционизм в этом деле? Ломтик шоколадки или кофе со сливками не сделают вас толстой. Помните, даже сахар разрешён в размере 5-10% от рациона.

  • Делить продукты на полезные и вредные. Нет продуктов от которых мы толстеем, есть переедание. А то мы сливочного масла боимся, а целый авокадо в день – это полезно.

  • Искать секреты, которые помогут похудеть. Огурцы с помидорами не сочетать, орехи замачивать, белки животные с растительными нельзя. Нет таких правил. Здоровое питание – это очень просто!

  • Надеяться только на спорт или препарат/эндосферу и т.д. 80% успеха всегда зависит от питания. Помните об этом!

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Автор
Альбина Комиссарова Альбина Комиссарова
Тема
Здоровье
Теги
Лишний вес похудение
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