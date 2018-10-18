Согласитесь, чем меньше в еде добавок, тем она полезнее. На своих программах я учу осознанно относится к питанию, читать этикетки и стараться избегать промышленной химии. Это здоровый подход к себе и своему питанию.

Но я, как психолог, все чаще вижу в мире нездоровое влечение к здоровой пище. Как такое может быть? Имя этой тенденции - орторексия. Причем неважно, полный человек или худой. Ведь орторексия - это, прежде всего, нервное расстройство.

Хотите знать о своей расположенности к орторексии?

Тест

Ответьте на вопросы ниже. Каждый положительный ответ - 1 балл. Если баллов больше 5, то пищевое поведение нарушено.

Тратите ли вы более трех часов в день на размышления о здоровом питании?

Заботитесь ли вы больше о качестве того, что едите, чем об удовольствии, которое вы получаете от еды?

Становитесь ли вы все более строгой к себе?

Жертвуете ли вы чем-то не пищевым, тем, что нравилось вам раньше, ради того чтобы есть здоровую пищу?

Чувствуете ли вы, что самооценка возрастает, когда вы питаетесь правильно

Смотрите ли вы сверху вниз на тех, кто не разделяет этого увлечения?

Чувствуете ли вы себя виноватым, когда едите пищу, которая вам нравится, но не входит в вашу диету?

Ваша диета изолирует вас от общества?

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