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Сжигают жир! Назван топ-7 лучших продуктов для похудения

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Диетологи назвали топ-7 лучших продуктов, которые помогут в похудении к лету.

По советам экспертов, в рацион необходимо включить больше продуктов, нацеленных на жиросжигание, пишет MedikForum.

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Названы два суперэффективных продукта при похудении

Так, получить рельефное тело помогут:

Жирная рыба: сёмга, форель, сельд, сардины, скумбрия, лосось. Они содержат омега-3 жирные кислоты, способствующие уменьшению воспалительных процессов, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и похудению. Они снижают уровень гормона стресса, связанного с накоплением жира и замедленным метаболизмом. Также в рыбе много белка, способствующего построению мышц и рельефного тела. Рыбу рекомендуют потреблять два раза в неделю по 100 граммов.

Топ-7 лучших продуктов для похудения

Топ-7 лучших продуктов для похудения

MedikForum

Кофе. Учёные уверяют, что кофе позволяет сжечь жир в теле. Компоненты популярного напитка увеличивают скорость метаболизма на 3-13%. По словам экспертов, важно пить до 400 миллиграммов кофеина в день, чтобы не навредить организму и не получить бессонницу, повышенную активность и раздражительность.

Топ-7 лучших продуктов для похудения

Топ-7 лучших продуктов для похудения

MedikForum

Яйца – один из лучших продуктов-жиросжигателей. Они предотвращают болезни сердца и уменьшают чувство голода. Кроме того, в продукте много протеина, полезного для похудения. Главное не переусердствовать — 2-3 в неделю будет достаточно.

Топ-7 лучших продуктов для похудения

Топ-7 лучших продуктов для похудения

MedikForum

Кокосовое масло ускоряет обмен веществ, помогая в похудении. При этом нужно ограничиваться в употреблении масла так как в нём содержится много жиров. До чайной ложки в день будет достаточно.

Топ-7 лучших продуктов для похудения

Топ-7 лучших продуктов для похудения

MedikForum

Греческий йогурт позволит сохранить здоровье кишечника, женское здоровье и поможет в похудении. В нем содержатся основные компоненты продукта-жиросжигателя: белок, кальций и калий.

Топ-7 лучших продуктов для похудения

Топ-7 лучших продуктов для похудения

MedikForum

Киноа. Диетологи подчеркивают, что зерновые культуры крайне важны для здоровья и похудения. В этой крупе немало белка и волокна, способствующего жиросжиганию. Также в киноа есть железо, цинк, селен и витамин Е — компоненты, необходимые для метаболизма.

Топ-7 лучших продуктов для похудения

Топ-7 лучших продуктов для похудения

MedikForum

Острый перец. Острое позволяет похудеть и привести себя в форму. Капсаицин снижает аппетит, ускоряя обмен веществ. Добавив рацион перец, добьётесь невероятных результатов, уверены эксперты.

Топ-7 лучших продуктов для похудения

Топ-7 лучших продуктов для похудения

MedikForum

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, диетологи назвали топ-7 самых опасных продуктов, посоветовав отказаться от них совсем или хотя бы сократить употребление до минимума.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
похудение
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