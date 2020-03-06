Сытно, вкусно и полезно: эксперт поделилась супер-рецептами постных блюд

Наступил Великий пост, а значит в предстоящие семь недель тем, кто решил его придерживаться, нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения. Для людей, которые не привыкли жить и дня без мяса, этот период станет настоящим испытанием в плане здоровья – могут появиться головокружения, сбои в пищеварении и т.д.

Чтобы этого избежать, нужно позаботиться, чтобы ваш постный рацион оставался богатым на необходимые для организма вещества. Повар Валентина Савина поделилась с читателями MedOboz полезными постными рецептами, которые помогут оставаться в тонусе без нарушения канонов.

Постное меню должно быть разнообразным и полезным АиФ

Картошка-гармошка с грибами

Вам понадобится: крупный картофель – 5 шт., грибы (шампиньоны, белые и т.д.) – 150 г, растительное масло – 3 ст. ложки, маленький пучок петрушки и укропа, соль и перец по вкусу.

Итак, хорошенько вымойте неочищенный картофель и сделайте в нем глубокие разрезы, отступая между каждым приблизительно 5 мм. Грибы, предварительно вымытые, нарежьте пластинами, зелень мелко порубите. Смешайте грибы и зелень, предварительно посыпав солью и перцем. Затем выложите микс в прорези картофеля, а поверх полейте все маслом.

Выложите картофель на противень, накройте фольгой и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение часа.

Картофельно-спаржевый салат

Вам понадобится: спаржа – 200 г, зеленый горошек – 100 г, маслины без косточки – 10 шт., картофель – 3 шт., морковь и лук – по 1 шт., оливковое масло – 3 ст. ложки, зелень, соль и перец.

Отварите неочищенные картофель и морковь, а когда они остынут – снимите кожуру и нарежьте кубиками. Отварите спаржу и горошек (минут 10-15). Лук нарежьте мелкими кубиками, маслины разрежьте на четыре части, зелень – измельчите на ваше усмотрение.

Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом и специями и оставьте настояться на час.

Грибной салат с авокадо

Вам понадобится: шампиньоны – 50 г, помидор – 2 шт., авокадо и огурец – по 1 шт., перец – 1 шт., луковица – 1 шт., соевый соус – 1 ст. ложка, сок лимона – 1 ст. ложка, оливковое масло – 1 ст. ложка, зелень, соль, перец.

Мякоть авокадо, помидоры, огурец и перец нарежьте кубиками. Приваренные остывшие грибы разрежьте на четыре части, залейте соевым соусом и оставьте настояться на 30 минут. Лук измельчите на мелкие кубики и пассируйте в сковороде до золотистого цвета. Зелень мелко порубите.

Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом, лимонным соком и специями.

Веганские голубцы

Вам понадобится: крупный кочан капусты, 1 стакан риса, морковь и лук – по 2 шт., шампиньоны - 200 г, томатная паста - 4 ст. ложки, соль и перец по вкусу, растительное масло.

Разделите капусту на листья (предварительно вырежьте кочан и опустите в кипяток, чтобы головка размякла).

Крупу отварите до полуготовности. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кубиками, и обжарьте все на сковороде до золотистого цвета. Грибы нарежьте кубиками.

Смешайте все ингредиенты и начините миксом капустные листья. Отправляйте заготовки в сковороду, обжаривайте с каждой стороны по минуте, затем положите все в кастрюлю с толстым дном, полейте томатной пастой, залейте водой и тушите на небольшом огне около 30 минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья.

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