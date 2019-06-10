Супрун развеяла популярный миф о яблоках и рассказала об анемии

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун удивила всех инофрмацией о том, что в яблоках нет железа.

"И закапывать под дерево ржавую железяку тоже не надо", - написала министр в Facebook.

Супрун напомнила, что железо нашему организму необходимо для переноса кислорода эритроцитами, работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов. Нехватка железа в рационе или наша неспособность его усваивать и накапливать в теле вызывает железодефицитную анемию - недостаток гемоглобина и, как следствие, плохое снабжение кислородом тканей.

Мы чувствуем слабость, вялость, неспособность быстро бегать, концентрироваться, и при этом выглядим бледными, часто с темными кругами под глазами.

Анемию диагностируют и лечат согласно протоколам, а в ряде случаев добавки железа назначают для предотвращения нехватки железа, как то в случае беременности, маленьким детям или веганам. Но пить добавки железа просто так не стоит.

Где искать железо?

Железо есть в продуктах и растительного, и животного происхождения, но в разной форме.

▪ Железо в животных продуктах: красном мясе, печени, кровьянке - в 55-60% находится в гемовой форме. В этом случае ион железа связан с большой органической молекулой, которая держит его, как клешнями краба. В кишечнике оно поглощается значительно эффективнее, чем негемовое железо, присущее растительным продуктам. Из мяса, если все в порядке с пищеварением, усваивается 20% железа.

▪ негемовое железо встречается в добавках и растительной пище. Наибольшее содержание железа в орехах, бобовых, гречке, черносливе и кураге, и зелени, в частности, крапиве и листовой капусте.

▪ негемовое железо довольно плохо усваивается - в щелочной среде тонкого кишечника железо образует нерастворимый осадок и гидроксил железа и становится недоступным.

▪ Вы, наверное, слышали, что больше всего железа не в кровьянке, а в шпинате, поэтому есть следует его. Но в шпинате железо образует оксалаты - соли щавелевой кислоты, которые практически нерастворимые, а следовательно недоступны для усвоения. Из 100 граммов тушеного шпината удастся усвоить 1,7% присутствующего там железа. Проращивания бобовых и гречихи и тушения вместо потребления в сыром виде, улучшают биодоступность железа из растительной пищи.

▪ Рассчитать, сколько съесть печеночного или чечевичную-орехового паштета с гречкой, чтобы получить суточную порцию железа, довольно трудно.

Суточная потребность в железе зависит от возраста, веса и физиологического состояния

▪ детям до года нужно около 11 миллиграммов в сутки

▪ старшим детям 7-10 миллиграммов

▪ подросткам и взрослым - 14-18 мг

▪ людям старше 50-8 мг

▪ во время беременности потребность в железе составляет 27 мг в сутки

▪ в грудном молоке есть железо, но его количество недостаточно для детей старше 4-6 месяцев

Мы запасаем железо в печени и используем при недостатке собственные запасы. Это еще одно объяснение, почему на веганском рационе первые год-два комфортно и кажется, что всего хватает. Затем следует тщательно контролировать анализы и при необходимости пить добавки.

Поглощение и запасание железа в организма регулирует гормон гепцидин, а образование новых эритроцитов - гормон эритропоэтин. Если нам не хватает кислорода, мы высоко в горах, или пережили кровопотерю, вынашивам ребенка или тренируемся - начинается эритропоэз и выход железа из депо.

Когда у нас достаточные запасы железа, мы хуже поглощаем его из еды. Железо достаточно эффективно проходит повторную утилизацию в нашем теле, поэтому основной причиной его потери или недостатка является кровопотери или активный рост.

Ряд соединений влияет на поглощение железа. Так, танины чая и кофе, молочная продукция, клетчатка, яйца и шоколад ухудшают усвоение железа. Кальций в добавках или в пище ухудшает поглощение железа.

Витамин С и кислая среда улучшают поглощение железа. Пища животного происхождения и морепродукты улучшают усвоение негемового железа из растительных продуктов. Поэтому, в общем, человек с всеядным рационом усваивает 14-18% железа из пищи, а с вегетарианским - 5-12%.

Из-за нехватки железа или его плохое усвоение, к примеру, при недостаточной желудочной секреции или болезнях кишечника, может развиться анемия. Около 40-60% случаев анемии вызваны дефицитом железа в рационе.

Диагноз анемия ставят, если уровень гемоглобина статистически достоверно ниже нижнего предела, и подтверждено отсутствие запасов железа. Скрининг уровня гемоглобина проводят регулярно беременным женщинам и детям. В последнее следует делать анализ крови ежегодно.

Как можно предотвратить недостачу железа

▪ Детям следует раз в год делать анализ крови. В случае необходимости пить курс добавок железа.

▪ Сонливость, одышка, синие губы, вялость - это сигналы того, что следует сдать анализ крови.

▪ Женщинам следует быть внимательными к менструальному циклу и кровопотерям. Дискомфорт и боль означают, что следует пройти осмотр.

▪ Полюбите готовить пищу и узнавать о ней. Улучшение культуры питания и осведомленности людей о еде - одна из целей ВОЗ. Создайте себе полноценный рацион, который легко и приятно соблюдать.

▪ Если у вас есть друзья или родственники веганы, не надо их убеждать есть мясо. Лучше убедитесь, что они раз в год сдают анализ крови и принимают добавки железа, витамина D и витамина В12.

▪ Если у вас снижена секреция желудка или есть заболевания желудочно-кишечного тракта, следите за уровнем гемоглобина.

▪ Всегда консультируйтесь с врачом перед приемом добавок. Именно врач может учесть взаимодействие с другими лекарствами, назначить правильную дозировку и при необходимости - дополнительные обследования.

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