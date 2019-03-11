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/Здоровое питание

Супрун назвала смертельно опасные продукты

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев уменьшить употребление хлеба, сладостей, соли, жареной еды и алкоголя.

На своей странице в Facebook она предупредила, что такое питание повышает риск появления болезней сердца и сосудов, а также смертности от них. В то же время Супрун посоветовала больше употреблять фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и рыбы.

"Насколько высоки [риски] - показали результаты большого исследования, в котором анализировали связь питания и рисков смерти по сердечно-сосудистым болезням. В результате Украина заняла первое место по смертности от этих болезней в Европе. 4 смерти с 10 связаны именно с неправильным питанием", - написала Супрун.

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"Отдавайте предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка это и фрукты, овощи, орехи, семена, соя и бобы", - посоветовала она.

Также Супрун порекомендовала уменьшить потребление сахара, заявив, что суточная норма не должна превышать 5 чайных ложек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала украинцам, как правильно пить алкоголь.

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Тема
Питание
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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