Супрун назвала самые опасные и самые полезные напитки

Самым полезным напитком для употребления каждый день является вода, а наиболее опасные для здоровья человека - энергетики.

Об этом в своем Facebook рассказала и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она также написала о других напитках, которыми можна разнообразить свой рацион, а которых лучше избегать.

По ее словам, можно пить воду из-под крана, но только отстоявшуюся и кипяченную, а лучше отфильтрованную. Кроме того, если есть проблемы со здоровьем, Супрун посоветовала пить минеральную воду, обязательно по приписанию доктора, так как для кого-то "минералка с магнием и кальцием - это источник полезных ионов, а для кого-то - увеличение риска камней в почках". При этом она уточняет, что, правильно подобрав ее, можно решить проблемы давления, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы. А газированная вода помогает при запорах.

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Более тяжелая артилерия - энергетики, предупреждает Супрун. В них "очень много сахара, кофеина и других стимулянтов, например гуарана, и при постоянном потреблении они систематически портят здоровье". Их употребление чревато целым рядом проблем со здоровьем: гипертензии, тошнота, диабет 2 типа, выкидыши, ожирение, проблемы с зубами, агрессивное поведение и склонность к другим зависимостям. Заменять их сладкими газированными напитками тоже нельзя, поскольку они приводят к подобным проблемам и увеличивают вероятность развития рака, предупредила Супрун.

Вода

Соки также не являются здоровой альтернативой из-за высокого содержания сахара. "Свежевыжатые то же самое, но их можно комбинировать с овощами и уменьшать тем самым содержание сахара. Все потому, что в них высокий гликемический индекс и гликемические нагрузки — это то же, что поесть конфет — вновь низкая кислотность (которая вредит зубам)", — уточнила Супрун. По ее словам, фрукты лучше употреблять целыми или в виде смузи в сочетании с овощами.

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Как сообщает Супрун, питье можно разнообразить приготовленными дома лимонадами и узварами из сухофруктов. "Сладкие газированные напитки можно заменить компотом из сухофруктов - это хороший источник микроэлементов. Сушеные абрикосы богаты калием, чернослив — железом и бором. Но не надо добавлять к компоту сахар — он уже есть в фруктах", — заметила она. Если необходимо мобилизировать организм, можно выпить фильтрованный кофе и стакан сока. "Это будет эквивалентно кофеину и сахару энергетика, но с природными антиоксидантами кофе, витаминами и без сомнительных добавок", — уточнила и. о. министра.

Новости Супрун назвала дешевые продукты на правильном питании

А лучшим источником минералов, по словам Супрун, является молочная сыворотка, причем ее необычное сочетание с соком действует как безопасный энергетик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самой распространенной причиной смертности в Украине Супрун назвала сердечно-сосудистые заболевания.

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